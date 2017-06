Fachin, sobre l'1-O: "No és contradictori criticar el pla del Govern i estar al costat de la gent que es mobilitza"

Albano Dante Fachin evita donar suport al referèndum unilateral com aquest dilluns van fer els anticapitalistes de Podem. El secretari general del partit a Catalunya, proper al corrent intern liderat per Miguel Urbán, ha recordat aquest dimarts que la via no pactada no és la de la formació lila, ni aquí ni a nivell estatal, però també ha afirmat: " No és el nostre escenari, però sí que és el nostre país [...] No és contradictori tenir crítiques amb el pla del Govern i estar al costat de la gent que es mobilitza".

Una calculada ambigüitat que ha justificat destacant que les bases de Podem a Catalunya es troben en ple procés de debat per fixar el posicionament de la formació lila respecte l'1-O. Fins que no es resolgui aquest debat, el resultat del qual s'hauria de conèixer al final d'aquesta setmana, Fachin es nega a avalar obertament la via unilateral. Cal recordar, però, que després que s'anunciés la data i la pregunta del referèndum, divendres passat, Fachin ja va dir que no pot el seu partit no pot "girar l’esquena al clam majoritari pel dret a decidir" i que participarà al referèndum sigui o no vinculant.