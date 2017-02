Fachin assegura que el nou partit dels 'comuns' no es farà amb un "pacte entre cúpules"

La reacció d'Albano Dante Fachin, líder de Podem Catalunya, a l'article publicat aquest dimecres pel diari ARA ha arribat dos dies més tard i en forma de post al seu blog personal. Fachin critica que "fa uns dies un diari català 'informava' que Podem Catalunya 'vol controlar els Comuns'" i assegura que "la cosa és bastant diferent". A l'escrit recorda el document polític de Podem on diu: "Cal apostar per la participació oberta, amb l’objectiu d’empoderar la Catalunya popular i treballadora (…) i cal escapar de fórmules de pactes entre cúpules i afavorir la participació ciutadana”.

Amb aquest argument, Dante Fachin se suma al discurs oficial de les diferents forces polítiques que estan treballant per fusionar-se i crear un nou partit d'esquerres que integri Barcelona en Comú, ICV, EUiA, Podem i Equo. Les formacions estan negociant com s'escollirà la direcció del nou partit que més tard hauran de validar els militants. Les forces cridades a la fusió estan intentant que només es presenti una llista unitària i pactada, per demostrar que estan units, però les negociacions no són gens fàcils. La versió oficial és que la direcció s'escollirà des del "consens" i no per quotes de partits, com fan les formacions tradicionals. Però diferents fonts consultades per aquest diari van explicar que Podem, reforçat després de l'assemblea de Vistalegre II, reclama més representació. Algunes fonts apuntaven, fins i tot, que demanaven el 50% més un de la nova executiva.

El text de Fachin, continua així: "En aquest procés Podem Catalunya no mourà un dit per una quota, per un nom o per un espai de poder. El que sí farem (i d’allà no ens mourem en cap cas) és treballar de baix a dalt, donant tota la força als cercles i als inscrits i inscrites que confien en una nova manera de participar en política, per assegurar que les eines que construïm col·lectivament siguin eines útils per a la gent".

Fins a tres persones de la direcció de Podem van ser consultades per aquest diari abans de publicar la informació però dues no van respondre i la tercera va dir: "Les negociacions estan obertes i no és el moment de fer declaracions”.