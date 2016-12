Felip VI avisa que saltar-se la llei porta a “enfrontaments estèrils”

L’estratègia legalista del govern espanyol per combatre el procés ja té aval reial. Felip VI va fer aquest dissabte en el seu tradicional discurs de Nadal una defensa tancada de la unitat d’Espanya i va elevar el to contra el procés, en deixar caure un avís contundent: “Vulnerar les normes que garanteixen la nostra democràcia i llibertat només porta, primer, a tensions i enfrontaments estèrils que no resolen res i, després, a l’empobriment moral i material de la societat”. Aparentment, el missatge del monarca deixava dubtes sobre els polítics catalans s’havien de donar per al·ludits. Però Felip VI es va encarregar d’esvair-los a la següent frase, quan va afirmar que “el progrés” requereix una “convivència democràtica basada en el respecte a la llei” i encaminada a “engrandir i no empetitir”. Ambigüitat resolta.

Catalunya va a tornar a ser, sense citar-la, una part important del discurs de Nadal de Felip VI, el tercer del seu regnat. Però si l’any passat es va centrar en fer una defensa encesa de la unitat d’Espanya i de l’orgull patriòtic, aquest cop, amb els processos judicials contra dirigents catalans en marxa, va entrar al drap dels retrets i els avisos per a navegants. Aquests polítics catalans, però, per primer cop, no van poder veure el discurs a TV3 per primer cop, per la decisió de la cadena pública catalana de relegar-lo al canal de notícies 3/24, amb molta menys audiència. I més enllà d’avisar de les conseqüències nefastes de l’incompliment de la llei, el monarca no va fer cap crida al diàleg per resoldre l’encaix de Catalunya, com sí que havia fet en el seu discurs d’obertura solemne de les Corts, fa unes setmanes. Llei i més llei: la recepta de Mariano Rajoy per frenar el sobiranisme, compartida per Felip VI.

“Diàleg” per a “consensos bàsics”

Sí que hi va haver crides al diàleg per referir-se ala situació política espanyola. El discurs arribava després del desbloqueig de la governabilitat, gràcies a l’abstenció del PSOE a la investidura de Rajoy i el monarca es va congratular per haver “superat una complexa situació política”. A partir d’ara cal “diàleg i entesa entre els grups polítics”, als quals va demanar que arribin a “consensos bàsics” per al “millor funcionament de la societat”. És a dir, Felip VI, que ja va agrair l’esforç dels socialistes per investir Rajoy en el seu discurs davant del Congrés, va demanar ahir que continuïn els esforços perquè a legislatura segueixi rodant. Amb la negociació dels pressupostos a punt de monopolitzar l’agenda política espanyola i amenaçant de fer tornar la governabilitat a la casella de sortida, el rei insinuava, com fa el govern espanyol, que els comptes són d’aquells “consensos bàsics”, que tornaran a requerir un esforç d’entesa entre els grups –i especialment del PSOE, enrocat per ara en el no.

Accent social

Felip VI va tornar a insistir també en la necessitat de fer passos endavant en matèria de política social, després de la crisi que ha deixat “desigualtats” a la societat espanyola, que s’han de corregir. Segons el rei espanyol, ara cal cohesionar la societat i fer que “moltes famílies puguin començar a recuperar el seu nivell de vida”. Felip VI dóna per tancada l’etapa de les retallades i demana als polítics que es concentrin ara a donar “certeses” als col·lectius “més vulnerables” que “no es quedaran en la soledat del camí”. A més, el rei espanyol va llançar un avís contra la xenofòbia i els populismes en afirmar que la “negació de l’altre” no té lloc “a l’Espanya d’avui” i va referir-se als canvis tecnològics que estan transformant la societat.

Per reblar-ho, Felip VI hi insitia: “No és temps per a fractures ni divisions internes, sinó per posar l’accent en el què ens uneix”. En cas contrari, la llei actuarà.