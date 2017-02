Jorge Fernández Díaz va autoritzar les gravacions al seu despatx, segons El Independiente

Les polèmiques gravacions que evidenciaven com el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, pressionava el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, perquè publiqués informacions que comprometessin Felip Puig i Francesc Homs just abans del 9-N es van enregistrar amb el consentiment del mandatari popular, segons ha publicat el diari El Independiente.

Les gravacions es van enregistrar al despatx del ministre i en una d'elles es podia sentir com Fernández Díaz deia a De Alfonso: "Això la fiscalia t'ho afina, fem una gestió". Les gravacions van ser tant polèmiques que li van costar una reprovació per part del Congrés dels Diputats.

Segons publica el diari espanyol, va ser el mateix Fernández Díaz qui, aconsellat per Eugenio Pino, que era Director Adjunt Operatiu (DAO) de la Policia Nacional i persona de la seva màxima confiança, va autoritzar la instal·lació d'un sistema que enregistrés totes les converses que es produïssin al seu despatx. Des del ministeri de l'Interior es va negar que el ministre fos conscient que estava sent gravat.

El PDECat i l'exalcade Xavier Trias van denunciar l'exministre i l'exdirector de l'OAC per presumptes delictes de revelació de secrets, prevaricació i malversació. El Tribunal Suprem, però, no va admetre a tràmit la denúncia a l'entendre que "no existeixen indicis que haguessin comès aquests delictes".