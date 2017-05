La fiscalia prepara una querella contra la compra d'urnes del Govern

La fiscalia prepara una querella arran de la licitació per part de la Generalitat de Catalunya del subministrament d'urnes per a "les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutadana", amb les quals pretén celebrar un referèndum sobiranista després de l'estiu.

Fonts del fiscal han avançat els preparatius d'aquesta acció penal després que el 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC) hagi publicat aquesta licitació per 200.000 euros. La querella inclou els delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics, segons les fonts.

La intenció de la Fiscalia Superior de Catalunya és que aquesta nova querella comporti l'obertura d'una investigació separada de la que ja està oberta per la publicitat institucional que la Generalitat va impulsar sobre un registre de catalans a l'exterior, davant la sospita que estaria vinculada al referèndum, segons les fonts.

La nova querella que prepara la fiscalia se centra en l'anunci que avui publica el DOGC, signat per Francesc Esteve Balagué, secretari general del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, en el qual es liciten dos lots, el primer d'"urnes electorals transparents" i el segon d'"urnes de cartró", per un valor estimat de 184.000 i de 16.000 euros, respectivament, per un import total de 200.000 euros.

El termini de presentació de les ofertes és de 15 dies comptant des de la publicació de l'anunci de licitació, i el lloc per presentar-les, el registre general del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, situat en el número 26 de la Via Laietana de Barcelona.

Fonts de la Generalitat van confirmar la setmana passada que tenien previst iniciar un procés públic de preselecció d'empreses que puguin proveir urnes amb vista a celebrar després de l'estiu un referèndum sobre la independència de Catalunya, unes 8.000 de metacrilat i unes 4.000 de cartró.

El govern central ja va advertir divendres, després d'aquest anunci del Govern, que la fiscalia intervindria en el moment que la Generalitat llancés la licitació per adquirir urnes destinades al referèndum independentista.

A finals de març la fiscalia ja va obrir diligències d'investigació per desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics en relació amb la suposada preparació del referèndum arran de la publicació d'un anunci institucional sobre el "registre de catalans i catalanes a l'exterior".

En el marc d'aquesta investigació, que la fiscalia pretén que es porti a terme de forma deslligada de l'eventual que s'impulsaria arran de la nova querella sobre el procés de compra d'urnes, la Guàrdia Civil ja ha requerit a la Generalitat, a instàncies del ministeri públic, els expedients relatius a la publicitat institucional, segons han informat fonts pròximes a les indagacions.

A més, la Guàrdia Civil també té encomanada la investigació que l'Audiència Nacional va obrir el març del 2016 a 24 entitats i empreses que suposadament estan col·laborant amb la Generalitat per posar en marxa estructures d'estat com la Hisenda catalana o uns serveis d'intel·ligència.