Forcadell apuja el to contra la Fiscalia i denuncia intencionalitat política en la querella contra els membres de la Mesa

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha presentat un recurs a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra Forcadell i tres membres de la Mesa per haver permès la votació de la resolució sobre el referèndum unilateral. En l'escrit del recurs, Forcadell denuncia la "vergonyant" intencionalitat política de la Fiscalia i l'acusa de recórrer a l'anomenat dret penal d'autor, és a dir, que es fa responsable a algú per qui és i no pel que fa.

Segons relata Forcadell en el recurs, la querella suposa el "desemmascarament d'una estratègia que va molt més enllà del que és jurídic i clarament s’endinsa en el terreny polític". La presidenta del Parlament fa referència al fet que la Fiscalia hagi exclòs de la querella al membre de la Mesa Joan Josep Nuet de CSQP, que va actuar de la mateixa manera que els querellats, tots de JxSí.

Forcadell acusa la Fiscalia de convertir-se en un "analista polític" que explica la trajectòria política de Nuet per justificar perquè no es querella contra ell i que el tracti d'ignorant. "Cau en la trampa de voler crear bàndols entre les files dels partidaris del referèndum, però amb això l’únic que fa és confirmar la connotació política de l’acció que interposa", afegeix l’escrit.

Segons Forcadell, la querella no s’hauria de dirigir contra ningú perquè "ningú ha comès cap delicte". El text recorda que el Tribunal Constitucional (TC) "persisteix en actuar" mitjançant "mandats d’interpretació incerta" que generen una "inseguretat jurídica extrema" amb l’objectiu "d’excloure l’independentisme català de l’arena política i limitar el seu paper en el Parlament de Catalunya".

Així, el recurs recorda que l’admissió a tràmit de les propostes de resolució són fruit d’un procediment estipulat al reglament del Parlament i que els membres de la Mesa no tenen " cap facultat per restringir la llibertat d’expressió, ni per censurar el contingut dels debats entre els diputats".

El recurs de Forcadell coincideix en la qüestió de fons amb el que ha presentat la secretària primera Anna Simó i el vicepresident primer, Lluís Corominas, i la secretària quarta, Ramona Barrufet. Consideren que no s’hauria d’haver admès a tràmit la querella ja que “les imputacions efectuades constitueixen una vulneració de la prohibició de discriminació per raons polítiques o ideològiques”. En aquest sentit, el recurs afirma que la querella ve “literalment determinada per la trajectòria com a diputat dels candidats a ser querellats”.