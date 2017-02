Nuet: "No estava despistat quan vaig votar, sabia perfectament el que feia"

L'únic membre de la Mesa que no ha estat querellat, el tercer secretari de la Mesa, Joan Josep Nuet, ha volgut denunciar que la querella és "política" i que darrere hi ha "el govern de l'Estat i el PP, que no ha pogut fer en vots el que vol fer i ho ha fet a través del poder judicial". En una compareixença conjunta de tots els membres de la Mesa, Nuet ha volgut deixar clar que "no estava despistat quan va votar, sinó que sabia perfectament el que feia".

El tercer secretari de la Mesa també ha aprofitat per demanar "al sobiranisme i als demòcrates" que "no es divideixi", ja que ha assegurat que tots viatgen al "mateix vaixell". Nuet ha explicat que també se sent "querellat" i se solidaritza totalment amb els seus companys de Mesa.

"La querella és purament política". La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també ha denunciat que la querella "només es promou per objectius polítics" i assegura que la Fiscalia ho ha admès en no querellar-se contra Nuet. Forcadell també considera que d'aquesta manera la Fiscalia s'ha "desemmascarat ella mateixa". "Hem comès el delicte de dir públicament que són independentistes", ha defensat Forcadell.

La presidenta del Parlament ha dit, irònicament, que la Fiscalia té una "doble vara de mesurar" que només "si ets independentista mereixes ser querellat, havent fet el mateix". Forcadell ha explicat que la responsabilitat penal "s'atribueix pels fets no per les persones" que ho fan i ha acusat la Fiscalia de "desconèixer el funcionament de la Mesa".

Per la seva banda, el vicesecretari primer de la Mesa, Lluís Corominas, ha criticat que la querella no és per la funció que fa la Mesa, sinó per "motius ideològics". Per això, ha demanat al TSJC que "s'ho miri bé" i "no admeti a tràmit" la querella.

Declaració de rebuig a la querella

JxSí, la CUP i CSQP han acordat en el marc de la Junta de Portaveus una declaració de rebuig a la querella. El text pactat també mostra la " solidaritat plena" amb els membres de la mesa destinataris de la querella però no inclou, tal com proposava JxSí, denunciar la "persecució de determinades idees" del ministeri fiscal, segons ha recollit l'ACN, en referència que el membre de la Mesa Joan Josep Nuet de CSQP no ha estat querellat malgrat va votar a favor de permetre la votació. El PPC no ha assistit a la Junta de Portaveu mentre que C’s i PSC no han subscrit la declaració.

Els socialistes no s'han sumat a la declaració de la Junta de Portaveus perquè consideren que el text aprovat no reflectia "la complexitat" del moment polític a Catalunya. Per al portaveu adjunt del PSC al Parlament Ferran Pedret, la querella evidencia, però, " un xoc de legitimitats" i ha demanat solucionar la situació per la "via política" i no la judicial.