Forcadell: "No ens doblegarem davant la voluntat censora d'aquells que volen coartar el debat parlamentari"

"Amb el cap ben alt i la tranquil·litat de saber que els membres de la Mesa hem actuat correctament i d'acord amb les nostres funcions". Aquestes han estat les paraules de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la seva compareixença pública després de prendre declaració davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un delicte de desobediència. "No acceptarem la censura ni ens autocensurarem", ha assegurat Forcadell afegint que si estan investigats pel TSJC és perquè han defensat la "llibertat d'expressió" dels diputats.

La presidenta del Parlament ha comparegut acompanyada dels membres de la Mesa encausats Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. "No ens doblegarem davant la voluntat censora d'aquells que volen coartar el debat parlamentari", ha dit Forcadell opinant que ni votar ni debatre pot ser un "delicte". També ha afirmat que la Mesa no actuarà de Tribunal Constitucional, analitzant el fons dels actes parlamentaris, perquè la seva funció és protegir la "llibertat d'expressió" dels diputats. "No farem la feina bruta" al tribunal, ha assegurat. En aquest sentit, ha dit que està disposada a "pagar el preu" de protegir la "llibertat d'expressió" dels diputats i la inviolabilitat parlamentària.

A parer de la presidenta del Parlament, la Mesa va actuar d'acord amb el reglament del Parlament i que li corresponia tramitar les resolucions que reflectissin el debat de política general on, entre altres coses, es va parlar de referèndum.

Després de declarar davant el TSJC Forcadell i els membres de la Mesa investigats han comparegut a la cambra catalana. Aquest dilluns era el torn de Forcadell i de la secretària primera de la Mesa, Anna Simó, que han defensat davant del jutge instructor que no van desobeir al Tribunal Constitucional sinó simplement van facilitar el debat parlamentari.

Simó i Forcadell estan investigades per permetre la votació de la resolució de referèndum en el debat de política general, malgrat que el Constitucional prohibís i avisés a la Mesa del Parlament que no es podia tramitar cap acte parlamentari relacionat amb el procés sobiranista. Els encausats, però, defensen que no poden impedir que es debati res a la cambra parlamentària: les defenses de Forcadell i Simó s'escuden, principalment, en la inviolabilitat dels diputats a l'hora d'expressar les seves opinions sense la fiscalització dels tribunals.

Divendres serà el torn del vicepresident segon, Lluís Corominas, i la secretària quarta de la Mesa, Ramona Barrufet, que també declararan davant el TSJC. El proper 12 de juny serà el torn de Joan Josep Nuet, que està investigat pel mateix motiu.