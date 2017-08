Francesc Homs: "Ens hem de personar davant el Tribunal de Comptes? Cal revisar l'estratègia i no legitimar aquests òrgans"

Francesc Homs planteja fer cas omís de la sentència del Tribunal de Comptes contra els inhabilitats pel procés participatiu del 9-N. Encara per arribar –Homs ha vaticinat que serà d'aquí uns dies o setmanes–, ha donat per fet que els embargaran per valor de 5,2 milions d'euros. Tot i això, Homs ha considerat que cal pensar si "revisar l'estratègia de personar-s'hi o optar per un altre camí". "Ens hi hem de personar? Si faran el que voldran. No hem de legitimar aquests òrgans de part", ha afirmat amb contundència l'exdiputat al Congrés, inhabilitat per a càrrecs públics durant un any i tres mesos. Homs s'ha volgut mostrar prudent i ha assenyalat que l'estratègia ha de ser "conjunta" i prendre's de "forma col·lectiva". En qualsevol cas, s'ha mostrat partidari de, en el moment transcendental en què es troba Catalunya, fer un "canvi d'escala respecte dels òrgans jurisdiccionals espanyols".

L'exconseller de Presidència de la Generalitat ha fet aquestes declaracions a la XLIX Universitat Catalana d'Estiu que té lloc aquests dies a Prada de Conflent (Catalunya del Nord), en una conferència que portava per nom 'Política i justícia: crisi de la separació de poders'. En referència a això, Homs ha assegurat que la separació de poders no ha existit mai a l'estat espanyol.

En declaracions als mitjans posteriors a la xerrada, Homs ha explicat que, juntament amb Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, estan "arribant a la reflexió" que caldrà anar a la justícia europea a recórrer la decisió del Tribunal de Comptes. Lluny de reconèixer el fet de no presentar-se a l'òrgan sancionador com un acte de desobediència o de desacatament –"no em dona la gana assumir una hegemonia superior"–, Homs ha denunciat que es vulgui jutjar "dues vegades una mateixa cosa". "Volen la nostra mort civil i que això sigui un exemple per als altres, però no aconseguiran ni una cosa ni l'altra", ha remarcat. "Hem de buscar alternatives", ha continuat Homs, que ha reivindicat que la seva posició "no és postureig".

L'exportaveu del govern d'Artur Mas ha compartit taula rodona amb el catedràtic de dret constitucional de la UB Joan Vintró, que ha considerat que el Tribunal Constitucional ha "pervertit" els procediments parlamentaris per tramitar lleis. Al seu parer, el fet que l'alt tribunal advertís que no es poden debatre iniciatives sobre el referèndum, ha provocat que els governants i els parlamentaris "presentin les lleis als mitjans de comunicació o en teatres".

La reacció de l'Estat davant l'1-O

En relació amb el referèndum que el Govern té previst celebrar el proper 1 d'octubre, Homs ha assegurat que "és evident que les urnes hi seran", tot i que ha admès que l'Estat "intentarà fer tot el que està al seu abast" perquè no es dugui a terme. Preguntat per l'instrument que utilitzarà el govern espanyol per aturar la consulta –"mantenen l'obstinació que no es votarà"–, ha opinat que "es troben amb l'angoixa de les limitacions pel fet de formar part d'Europa".

Segons Homs, ja allunyat de la política, la partida la guanyarà "qui convenci i no qui imposi". "La política espanyola ja no convenç", ha afirmat.