La CUP atribueix a un "premi" del PP al PNB que Juncker hagi rebut Urkullu

El lehendakari basc, Íñigo Urkullu, ha estat rebut aquest dimecres per dirigents de les institucions comunitàries, entre ells el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el comissari europeu d'Economia, Pierre Moscovici. La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, atribueix a un "premi" del PP al PNB "pel seu suport als pressupostos" el fet que Juncker hagi accedit a reunir-se amb Urkullu i, en canvi, es negués en el seu moment a rebre dos presidents de la Generalitat, primer Artur Mas i després Carles Puigdemont.

"En altres moments hi ha hagut altres forces polítiques que han garantit la governabiltat i els pressupostos de l'Estat. Fins no fa tant ho feia Convergència", ha dit Gabriel. "És lògic que l'Estat, amb tota la seva màquinària diplomàtica, reconegui el paper d'algú que els hi garanteix la governabilitat", ha subratllat la portaveu parlamentària de la CUP.

Gabriel també ha criticat la "prudència" de la Generalitat davant el boicot de Brussel·les per les pressions de Madrid. "Crec que no ens ha de fer por dibuixar com opera la diplomàcia espanyola. No ens ha de fer por assenyalar directament tota una una maquinària estatal que està fent tot el possible perquè representants electes, delegacions comercials i representacions parlamentàries no es reuneixin ni es posicionin" en favor del Procés sobiranista, ha dit.

Sense manual per a la independència

L'acte de Gabriel a Brussel·les, organitzat per la ANC, ha comptat amb la presència d'una cinquantena de catalans, entre ells l'eurodiputat del PDECat, Ramon Tremosa. La portaveu de la CUP ha explicat com s'està preparant el referèndum per la independència. Anna Gabriel ha defensat que "no existeix cap manual sobre com s'accedeix a la independència" i ha defensat la celebració del referèndum. "Crec que l'únic marc és la unilateralitat", ha dit.