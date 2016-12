Anna Gabriel demana que els Mossos deixin d'actuar contra independentistes

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha defensat aquest dimarts que tard o d'hora els Mossos d'Esquadra hauran de deixar d'actuar "contra l'independentisme". Després de la detenció aquest dimarts del regidor cupaire a Vic Joan Coma, Gabriel ha defensat en una entrevista a Europa Press que si el Govern vol realment la independència tard o d'hora haurà de prendre la decisió de no acatar determinades ordres judicials contra regidors com Coma o l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós.

Segons el raonament de Gabriel, els càrrecs polítics d'Interior haurien de tramitar una comunicació interna al cos policial i una altra a determinades instàncies judicials per advertir que els Mossos deixaran d'executar detencions com la de Coma, una decisió que, sota el seu parer, no tindria grans conseqüències ni per als agents ni per a la Generalitat.

La diputada de la CUP ha plantejat, fins i tot, què hauria de dir aquesta comunicació: "En determinats delictes, en determinades imputacions, en determinades detencions, entendreu que, nosaltres, responsables polítics d'un Govern que vol tenir una determinada relació amb l'independentisme, no actuarem".

La dimissió de Jané

Tot i que, a diferència del que va passar amb Venturós o amb la crema de fotos del rei, la tensió entre la CUP i el Govern ha estat en aquest cas inexistent, Gabriel sí que ha insistit a demanar la dimissió del conseller Jané: "Ens inquieta molt que tinguem uns responsables polítics a la conselleria que no són prou conscients del moment polític que viu el país".

"Volem un conseller d'Interior, com volem uns consellers a totes les àrees que tenen responsabilitat en polítiques públiques, que facin vinculant el referèndum", ha apuntat, i ha opinat que Jané no ha donat mostres d'estar compromès amb el full de ruta del Govern.