X. Garcia Albiol: la Generalitat vol crear una "llista d'Schindler" amb els funcionaris que donaran suport a Mas

El líder del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, afirma que la Generalitat ha coaccionat els funcionaris i diu que l'executiu català vol crear una "llista d'Schindler" –en referència a la pel·lícula d'Steven Spielberg sobre l'empresari alemany que va salvar les vides d'un miler de persones durant el nazisme– per saber quin assistiran a la manifestació de suport a Artur Mas dilluns, el dia que se'l comença a jutjar pel 9N. Es tractaria, segons Albiol, de destriar els funcionaris "dòcils i favorables al procés independentista" que vagin a la manifestació i els que vagin a treballar. "No tenim cap mena de dubte de que una de les voluntats del Govern és fer una llista entre els bons i els dolents, els que s'han de salvar i els que han de ser castigats per la seva traïció a la causa", subratlla.

Després de veure les accions de les entitats sobiranistes per animar la ciutadania a manifestar-se i que la consellera Meritxell Borràs afirmés que veu amb bons ulls i que és "necessari" que els funcionaris demanin un dia de festa per donar suport a Mas, Albiol conclou que "Catalunya està instal·lada en el despropòsit i el disbarat i qualsevol nou disbarat supera el del dia anterior".