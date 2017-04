La Generalitat nomena els ambaixadors del Govern a Ginebra, Copenhaguen i Varsòvia

La Generalitat ha nomenat aquest dimarts les persones que es posaran al capdavant de les delegacions que obrirà el Govern a Ginebra, Copenhaguen i Varsòvia. El fins ara director general d'Afers Multilaterals i Europeus del departament d'Exteriors, Manuel Manonelles, serà el delegat del Govern a Ginebra; Francesca Guardiola, germana de l'exentrenador del Barça Pep Guardiola, ho serà de la delegació de Copenhaguen, que s'encarregarà de les relacions amb els països nòrdics, i Ewa Adela Cylwik la delegada de Polònia i els països bàltics.

Manonelles ha format part del departament d'Exteriors en l'últim any com a director general d'Afers Multilaterals i Europeus i també ha col·laborat amb les Nacions Unides. A Manonelles el substituirà al capdavant de la direcció general que fins ara ocupava Isidre Sala. Guardiola ha estat directora de Relacions Institucionals a l'Agència de Competitivitat de Catalunya (ACC1Ó), així com directora general de Relacions Exteriors a la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat. Cylwik és polonesa, advocada i ha estat consultora independent de governs i clubs de futbol d'arreu del món.

Aquests tres nomenaments se sumen a les delegacions que té el Govern a l'exterior que, amb aquestes 3, passarà a tenir-ne 10. El setembre, el Govern va anunciar que obriria 4 noves ambaixades fora de Catalunya: Suïssa, Dinamarca, Polònia i Croàcia. De moment ha fet públic les persones que seran al capdavant de les tres primeres. El conseller d'Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha destacat especialment la presència de Catalunya a Ginebra, perquè li permetrà influir "de manera activa" en tots els organismes multilaterals que hi ha a la ciutat suïssa.

La voluntat del Govern és que aquestes 4 ambaixades es facin servir per actuar en zones considerades d'influència i que a través d'aquestes delegacions la Generalitat pugui difondre el seu discurs als països del voltant. D'entrada, l'objectiu del Govern era crear 10 delegacions, però la CUP va tombar els pressupostos del juny, en què estaven previstes aquestes ambaixades.