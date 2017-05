La Generalitat destina dos milions d’euros a fer front a la crisi dels refugiats

Segona visita al Líban

Ni la fatiga pel viatge ni el molest mal de cap per un refredat li han fet perdre el bon humor al conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva. “El Manel [Vila] i jo hem tornat a Beirut pel Dia Internacional de l’Hummus (que se celebra el 13 de maig)”, fa broma el conseller. Romeva, acompanyat pel director general de Cooperació i Desenvolupament i una petita delegació del departament d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, han viatjat al Líban aquest cap de setmana per continuar amb una sèrie de projectes i programes de cooperació que es van iniciar l’any passat en una altra visita. Després d’aquest gest simpàtic, la visita del conseller d’Afers Exteriors s’emmarca en un context difícil, carregat de patiment i dolor per la guerra a la veïna Síria. Per a Romeva, el compromís amb la cooperació al Líban és prioritari perquè “la gran bossa de refugiats és aquí”, indica. El petit país del cedre -amb 4.500.000 habitants- acull 1.200.000 refugiats sirians, cosa que significa que una quarta part de la població és refugiada.

Acord amb les Nacions Unides

Com a resultat de la primera visita del conseller d’Afers Exteriors al Líban es va establir un acord de cooperació amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) per a la gestió de residus, i es va incrementar el nombre de projectes d’ONG catalanes de 6 a 17. “La nova estratègia que només s’està fent en el marc del Líban és, en comptes de projectes, desplegar programes de més quantia i més sostenibles, que és el que pot ajudar a la capacitat de transformació a la zona on estàs actuant”, explica Romeva. La inversió total dels projectes destinats a la crisi dels refugiats a la Mediterrània en origen és de dos milions d’euros, dels quals 730.000 euros són per a la planta de residus finançada a través del PNUD. Romeva i la delegació d’Afers Exteriors van visitar, entre altres llocs, la zona de Halba (a la regió d’Akkar), a 30 quilòmetres de la ciutat siriana de Homs, una de les zones més castigades i amb la gent més vulnerable, on té diversos projectes. Un d’ells és el centre de Salut, l’únic de la zona per a una població rural de 400.000 persones, de les quals 125.000 són refugiades. A Romeva el va commoure la solidaritat de la població libanesa amb els sirians tot i els seus recursos limitats.