EN DIRECTE Gordó nega qualsevol implicació en el cas 3%: "Sempre he actuat d'acord amb l'ordenament jurídic"

A l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decideixi si, tal i com demana el jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, l'investiga pel cas del 3%, el diputat de Junts pel Sí i exconseller de Justícia, Germà Gordó, compareix aquest dimecres al Parlament. Ho ha fet amb una intervenció molt breu, en la qual s'ha limitat a dir que no ha fet res irregular: "Sempre, sempre he actuat d'acord amb l'ordenament jurídic", ha exposat.

Assenyalat per Anticorrupció com el controlador polític del 3%, aquesta és la segona vegada que el TSJC ha de decidir sobre Gordó. El gener passat el jutge ja va sol·licitar que s’obrís una investigació a Gordó, però el magistrat Enric Anglada -a qui també es dirigeix aquesta segona exposició raonada- no ho va considerar oportú. Aleshores, no va veure indicis clars que impliquessin directament l’exgerent de CDC amb la presumpta trama de pagament de comissions al partit per part d’empreses adjudicatàries d’obra pública.

La documentació aportada incloïa reunions de Gordó entre el 2011 i el 2012 amb empresaris investigats, però Anglada va considerar que aquestes trobades estaven molt allunyades en el temps de les donacions rebudes per les fundacions CatDem i Fòrum Barcelona -vinculades a CDC-, de manera que no es podia establir una relació causa-efecte entre elles. Per això, l’alt tribunal va demanar al jutge instructor que concretés la seva demanda.