Germà Gordó : "Mai m'han demanat fer res il·legal ni he fet res il·legal"

"Mai m'han demanat res il·legal ni he fet res il·legal". Amb aquestes paraules, l'exconseller de Justícia i diputat de Junts pel Sí, Germà Gordó, ha negat a l'ARA tenir cap relació amb el cas del 3%. El també exgerent de CDC rebutja així ser el contacte polític dels empresaris en la trama del presumpte finançament irregular del partit, després que la Fiscalia Anticorrupció l'hagi situat com a tal.

Segons la investigació de la Guàrdia Civil i Anticorrupció, hi ha com a mínim cinc concursos públics en què hauria participat l'exconseller per manipular-los quan era secretari del Govern, membre de la Fundació CatDem i conseller de l'empresa pública Infraestructures.cat, l'antiga GISA. Els indicis contra ell sorgeixen de l'anàlisi de la documentació i els arxius informàtics que es van confiscar als empresaris Xavier Tauler (Copisa) i Josep Manel Bassols (delegat d'Oproler a Catalunya).

Segons la investigació, Gordó va rebre també regals de les constructores i obsequis personals com ara entrades per al futbol i invitacions a caceres a Toledo i Ciudad Real.

Manté la normalitat

Gordó defensa la seva innocència, i manté la seva agenda pública amb normalitat, assistint a actes del Partit Demòcrata (PDECat) i desenvolupant les seves funcions com a diputat de Junts pel Sí al Parlament, ja sigui anant a les comissions de les quals forma part o assistint als plens i reunions del grup parlamentari.

De fet, quan fa 10 dies 'El Mundo' va publicar una informació que el situava ja com el contacte polític dels empresaris, no va dubtar a assistir a l'acte de presentació del PDECat a Barcelona, on fins i tot va conversar amb el president del partit i expresident de la Generalitat, Artur Mas, i la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal.