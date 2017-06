Gordó es resisteix a dimitir per la imputació en el cas 3%

Finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert una investigació contra l’exconseller de Justícia i diputat de Junts pel Sí Germà Gordó. L’alt tribunal ha acceptat la petició del jutge del Vendrell que instrueix el cas 3% sobre presumpte finançament irregular de Convergència i li atribueix delictes per tràfic d’influències, prevaricació i malversació de fons públics. Era la segona vegada que el jutge sol·licitava l’obertura de la investigació, però fins ahir el TSJC no havia autoritzat investigar el diputat, que, com que és aforat, no podia ser inclòs en el cas que investiga la justícia ordinària. Amb la investigació engegada es va desfermar una tempesta política dins el PDECat que pot acabar amb l’exconseller al grup mixt.

Amb la resta de formacions de Junts pel Sí -ERC i Demòcrates- exigint la dimissió de Gordó, el PDECat va viure un estira-i-arronsa entre la nova direcció i la vella guàrdia de la formació, segons fonts properes a l’executiva. El partit va emetre un comunicat en què s’informava que Gordó deixaria la presidència de la comissió de Justícia del Parlament però mantindria l’escó a la cambra, i en què també s’hi defensava la seva presumpció d’innocència. Tanmateix, poc després, la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, va instar el diputat, a través de Twitter, que dimitís. “[Artur] Mas va fer un pas al costat pensant en el projecte comú. A vegades fer passos al costat serveix per avançar i demostra generositat”, va sentenciar. Fonts properes a la direcció van assegurar ahir a l’ARA que Pascal havia demanat també formalment a Gordó que deixés l’escó, tenint en compte que tot el focus es posarà ara sobre el PDECat. L’exconseller va negar-s’hi.

Gordó és l’únic càrrec en actiu del partit que és diputat i que està investigat pel presumpte finançament irregular de Convergència. Segons les mateixes fonts, l’expresident de la Generalitat i màxim líder del partit, Artur Mas, estava al corrent de la petició que Pascal havia fet a Gordó.

“Risc de trencament”

La pugna va acabar en un enfrontament públic entre la direcció del PDECat i el corrent que lidera Germà Gordó al partit, Nova Convergència. Germà Gordó no va fer declaracions públiques, però la seva plataforma va replicar a Pascal en una piulada que contenia una petició clara: “Confiant en l’honestedat de Germà Gordó, demanem que deixi el PDECat i el grup parlamentari i passi al grup mixt”. Fonts properes al corrent, molestes per la piulada de la coordinadora general, asseguraven que l’exconseller estaria disposat a deixar el PDECat però advertien del “risc d’un trencament”, perquè els seus el seguirien. Fonts de l’entorn de Nova Convergència critiquen que no hi hagi el mateix criteri a l’hora de tractar tots els investigats del partit i demanen respectar la presumpció d’innocència.

A banda del PDECat, la pressió també provenia de la resta de formacions que formen Junts pel Sí -ERC i Demòcrates-, que no volen que en el moment decisiu del Procés hi hagi un diputat de la coalició investigat per corrupció. El primer a obrir la veda va ser el portaveu al Congrés, Joan Tardà, que va dir públicament que el “millor servei al país” que podia fer Gordó era plegar abans que el partit es pronunciés oficialment. Més tard, la formació va enviar un comunicat exigint-ne la dimissió: “Atesa la rellevància dels fets investigats i dels delictes sobre els quals se l’acusa, i a risc de poder ser injustos i no prou escrupolosos amb la presumpció d’innocència, ERC considera que la millor decisió seria que el diputat renunciés”.

També Demòcrates va considerar en un comunicat que la “millor manera de poder defensar la presumpció d’innocència [...] i de preservar la regeneració política que viu Catalunya [...] és que deixi el seu escó al Parlament”.

No feia ni quinze dies que l’exconseller de Justícia havia comparegut al Parlament per donar explicacions sobre el cas 3%. El diputat de JxSí va reconèixer haver-se reunit amb empresaris, però va negar rotundament que haguessin pactat res il·legal. “Ningú mai em va demanar res que anés contra l’ordenament jurídic”, va afirmar. La Fiscalia Anticorrupció, però, el situa com l’aconseguidor de fundacions afins a CDC en el cobrament de comissions il·legals a canvi d’obra pública.

Per què ara sí?

El TSJC ja va rebre una petició del jutge del Vendrell per investigar Gordó el passat mes de gener i la va rebutjar. Què ha canviat? Segons la resolució del TSJC, ara diversos dels empresaris investigats han reconegut que la persona amb qui es reunien era l’exconseller.

La interlocutòria del jutjat del Vendrell apunta que de Copisa, per exemple, Gordó en va aconseguir, , el 2012, presumptament 100.000 euros per a les fundacions Fòrum Barcelona i Catdem a canvi de l’adjudicació del contracte d’obres de manteniment de diversos edificis escolars a Barcelona, per valor de 4,7 milions, i d’un contracte d’obres al port a una UTE (en què hi havia Copisa) per 39,6 milions.De la constructora Pasquina, Gordó n’hauria aconseguit almenys 147.000 euros per a les fundacions de CDC entre el 2014 i el 2015 (quan ja era conseller) a canvi de l’adjudicació d’obres a la carretera C-55, per 2,1 milions d’euros, i una altra adjudicació de 7,2 milions d’euros relacionada amb la senyalització de trànsit. Abans que el jutge l’interrogui, la investigació oberta li pot suposar el buit al seu partit i el pas al grup mixt.