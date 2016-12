El Govern defensa que cercar l'acord amb l'Estat pel referèndum no altera el compromís de fer-lo al setembre

El Govern ha defensat aquest dimarts la compatibilitat de fer una campanya per reclamar un referèndum pactat amb l'Estat i el compromís del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de celebrar-lo tant sí com no el setembre del 2016. En roda de premsa, la portaveu de l'executiu català, Neus Munté, ha subratllat que el Govern no s'aparta del seu objectiu "inequívoc" de fer un referèndum al setembre.

"Com a Govern no tenim cap mena de contradicció a l'hora de cercar aquest acord i mantenir-nos fidels al que el president Puigdemont va manifestar en seu parlamentaria amb el compromís amb el referèndum i el termini de segona quinzena del 2017", ha remarcat Munté, que ha reiterat que la voluntat del Govern de fer un referèndum "és total".

D'aquesta manera, l'executiu català marca distàncies amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que a la sortida de la cimera del referèndum de divendres va reclamar " no posar dates ni terminis" per no generar frustració.

Munté, que ha defensat la cimera de divendres passat com una mostra de la "transversalitat" que existeix a Catalunya a favor del referèndum, ha explicat que el plenari del Pacte Nacional pel referèndum actuarà "com a comissió de seguiment" de tots els encàrrecs que es facin.