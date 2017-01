Nova oferta en ensenyament: 6.350 mestres més en tres anys

El temps per arribar a un acord entre el Govern i la CUP s'esgota. Aquest dilluns les dues parts afronten l'última reunió prevista abans que els anticapitalistes sotmetin la proposta de l'executiu al criteri de les seves bases. I en el marc d'una negociació a contrarellotge, les propostes d'una banda i de l'altra van abandonant els postulats de màxims i s'aproximen a les posicions de l'interlocutor. Segons ha pogut saber l'ARA, l'última oferta a la taula de negociacions pel que fa al capítol d'educació és la de contractar 3.500 mestres el curs que ve, als quals se n'afegirien 2.850 més durant els cursos 2018-19 i 2019-20.

Fonts dels diferents sindicats de mestres han confirmat la proposta, tot i que el departament d'Ensenyament la matisa. Des de la conselleria reconeixen que han fet arribar aquest oferiment als representants sindicals, però afegeixen que no hi pot haver un compromís explícit més enllà dels pressupostos del 2017. Per tant, la incorporació d'aquests 2.850 mestres aniria més enllà de les negociacions pressupostàries -Economia ja ha dit que no acceptarà compromisos més enllà d'aquest any- i dependrà de l'acord, primer entre els mestres i el departament d'Ensenyament, i després entre Ensenyament i Economia. Els sindicats volen concreció en els oferiments del Govern i sol·liciten un compromís per escrit.

Dimecres que ve la taula sindical, representada per USTEC, CCOO, UGT i Aspec, es reunirà amb el departament d'Ensenyament amb aquesta oferta sobre la taula. Si no hi ha canvis d'última hora el Govern es compromet a contractar 3.500 mestres el curs que ve i a reduir una hora lectiva setmanal als docents. A més s'hi afegeixen els 2.000 nous mestres que la consellera Meritxell Ruiz ha anunciat per al curs vinent (792 dels quals seran substituts).

Els sindicats ja coneixen la nova oferta, a la qual respondran dimecres. De moment mantenen la vaga convocada per al 9 de febrer -coincidint amb el debat final dels pressupostos al Parlament-, tot i que, segons fonts consultades, celebren que el Govern hagi decidit moure's per intentar arribar a un acord. "Ara cal que concretin", reclamen. Com va avançar l'ARA divendres, la proposta de l'executiu inclou un compromís explícit per reduir una hora lectiva setmanal als mestres a partir del curs que ve. La nova oferta no es compromet a reduir la segona hora lectiva com reclamen els sindicats.

La CUP ha plantejat des de l'inici de les reunions amb el Govern la contractació de 6.000 mestres l'any vinent i la reducció de dues hores lectives setmanals als docents. Inicialment l'executiu no estava disposat a acceptar unes reclamacions que entenia estrictament laborals. La posició, però, ha canviat en la fase final de les negociacions tant a la Generalitat com a la CUP, que estarien disposats a acceptar un pacte a mig camí entre les propostes d'uns i altres. Els anticapitalistes esperaran fins a conèixer dimecres la decisió dels sindicats per avalar o no l'acord.

Aquest dilluns es tancarà un document definitiu que especificarà quines propostes de la CUP accepta el Govern, en quines fa una contraproposta i en quines ha decidit no cedir. La fiscalitat és una de les qüestions que allunya més els equips negociadors; en canvi, l'ensenyament sembla ara que podria ser un dels factors que desencallin la negociació. En tot cas, com ja han repetit una vegada i una altra els cupaires, la decisió la prendran les seves bases, que tindran en compte tant el projecte de pressupostos com el "context extraordinari" de l'actual legislatura, amb el referèndum com la principal prioritat per a la CUP.