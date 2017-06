El Govern no li demanarà al Pacte pel Referèndum que prengui posició davant la via unilateral

El Govern no espera cap novetat a la reunió de Pacte Nacional pel Referèndum d'aquesta tarda. Així ho ha explicat Neus Munté, portaveu del Govern, després de la reunió de l'executiu dels dimarts: "Esperem un debat des de diferents posicions conegudes i valorar els darrers esdeveniments des de l’acte aquell del Palau de Congressos".

"El Pacte ha fet una molt bona feina, i en som ben conscients i ho respectem des del Govern, però el Pacte va néixer per abordar l’etapa del referèndum acordat, i com a Govern no els demanem que es posicionin davant la negativa contundent de l’ Estat", ha afirmat.

Preguntada per la posició que ha anunciat Podem i els comuns respecte al referèndum sense acord que convocarà en breu el Govern, Munté ha respost: "És una contradicció que fomentin la participació però no en reconeguin el caràcter vinculant". Per aquest motiu, els ha demanat claredat: "Apel·lem a la decisió dels comuns, que sigui clara davant un referèndum que té voluntat de ser efectiu i que el seu resultat sigui aplicable".

Munté, però, no vol deixar morir l'espai del Pacte: "És compatible posar urnes i mantenir oberta la porta del diàleg amb el Pacte si el govern espanyol finalment decidís asseure’s a negociar".

Urnes

"La tramitació administrativa per homologar empreses no ha estat suspesa, i la consellera no ha estat notificada per la querella; només ho coneixem pels mitjans de comunicació. Volem fer notar aquesta anomalia".

"La mesa de contractació s’ha optat per fer-la amb quatre alts càrrecs per protegir els funcionaris. Aquest és un procés polític que no ha de generar tensió als funcionaris".

Puigdemont al Congrés

Relacionat amb referèndum i les crides del PP perquè el president Carles Puigdemont comparegui al Congrés per demanar-lo, el Govern manté el discurs dels últims dies: "Puigdemont vol parlar allà on faci falta, però cal el coratge de negociar políticament abans. Si la compareixença al Congrés va precedida d’un acord, no tenim cap problema a anar on calgui".

"Vam proposar anar al Senat, vam proposar afegir un punt a l’ordre del dia a la reunió de presidents, i la resposta va ser sempre 'no'".

"Demanem que no s’amaguin darrers el poder judicial, com han fet fins ara, ni darrers el poder legislatiu, com volen fer ara", ha dit Munté.

Data i pregunta

La portaveu del Govern no ha volgut avançar cap detall de l'anunci de data i pregunta pel referèndum, però sí que ha advertit que "serà ben aviat: la setmana té set dies i som dimarts".

Comissió de Venècia

"La resposta ràpida de la comissió la valorem com a positiva i és un reconeixement a la via del diàleg per pactar un referèndum. Però sabem que l’Estat en farà cas omís, com l’altra vegada, sobre la reforma del TC". "Nosaltres anem acumulant raons, i aquesta n'és una més", ha conclòs.