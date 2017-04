El Govern esquiva les paraules de Lluís Llach i remarca que el seu objectiu és protegir els funcionaris

El Govern ha intentat esquivar aquest dimarts la polèmica per les paraules de Lluís Llach. La consellera de la Presidència i portaveu, Neus Munté, ha evitat valorar les paraules del cantautor i diputat de Junts pel Sí, i s'ha limitat a subratllar que el compromís del Govern és el de "protegir" els funcionaris. Llach va assegurar en una xerrada organitzada per Òmnium Cultural el mes passat a Sant Sadurní d'Anoia que la Generalitat sancionarà els funcionaris que no acatin la llei de transitorietat jurídica un cop aquesta estigui aprovada, segons ha publicat 'El País'.

En roda de premsa, Munté ha rebutjat entrar en "el marc mental" de les sancions "perquè no creu que sigui gens oportú parlar-ne", però ha remarcat que les lleis obliguen a tothom. "En cada moment, segons el marc legal, les lleis ens continuen obligant a tots", ha subratllat. Ha destacat també, però, que aquest "és un procés polític que necessita respostes polítiques i que les responsabilitats les assumeixin els polítics".

Davant la insistència dels periodistes, Munté ha intentat deslligar els funcionaris de la polèmica, i ha opinat que el debat no és sobre treballadors públics "sinó sobre lleis, marcs jurídics i seguretat jurídica". En aquest sentit, ha assegurat que el Govern està compromès a "fer les coses bé" i intenta aïllar-se del "soroll" de les declaracions d''uns i altres.

En un intent de blindar el Govern -escarmentat després de la polèmica protagonitzada per l'exjutge Santi Vidal-, Munté ha argumentat també que el poder legislatiu és del Parlament i que és la cambra catalana la que ha d'elaborar "els marcs legals que donin seguretat jurídica al Procés", pel que ha defensat que l'executiu català no faci "cap més comentari al respecte de les paraules de Llach".

El diàleg amb el govern espanyol

La consellera ha fet referència també a la decisió de la magistrada del cas Forcadell de citar a declarar la presidenta del Parlament el proper dilluns 8 de maig i incloure també en la investigació el secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet. Tot i opinar que l'anterior decisió d'excloure Nuet de la causa per no ser independentista era "un absolut despropòsit", ha criticat que l'Estat mantingui la judicialització com a resposta a la petició d'un referèndum. A més, ha volgut traslladar el suport de l'executiu als membres de la mesa -ha dit que els "acompanyaran"- i els ha animat a continuar treballant.

Una actuació judicial contra el Procés que sobrevolarà la trobada d'aquest dimarts entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la vicepersidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, que han coincidit a Barcelona en un dinar amb motiu del torneig Godó de tenis. Munté ha criticat que els compromisos del govern espanyol -avui amb els Jocs de Tarragona- no es compleixin o ho facin tard.

Crítica a Zapatero

Munté també ha criticat l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que ahir va assegurar que a Catalunya hi ha prejudicis amb Susana Díaz "per ser dona i andalusa". La portaveu del Govern ha recordat al dirigent socialista que el seu company José Montilla -nascut a Andalusia- va presidir la Generalitat durant quatre anys i que la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, és nascuda a Andalusia també.