El Govern no dóna "cap credibilitat" als acords que sorgeixin de la Conferència de Presidents

"Acords molt inconcrets que xuten la pilota cap endavant en qüestions que són d'especial rellevància però a les quals el govern espanyol arriba molt tard". Aquesta ha estat la valoració que la consellera de la presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha fet de la primera Conferència de Presidents sense representació catalana ha arrencat aquest matí al Senat espanyol.

Munté s'ha mostrat escèptica sobre els acords que han de sorgir de la reunió, centrada en el finançament autonòmic i sense que el cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, hagi fet cap menció en el seu discurs a l'absència dels representants catalans i bascos. "Cap credibilitat" de que serveixin d'alguna cosa o arribin a temps, ha dit.

Per reforçar el seu escepticisme, Munté ha esgrimit que de les cinc reunions que s'han fet fins ara d'aquest organisme no n'ha sorgit mai cap compromís concret que s'hagi dut a terme, i ha subratllat que de l'última reunió -fa més de quatre anys- es va prometre abordar una reforma del finançament autonòmic que encara no s'ha començat.

Pel que fa a la possibilitat de nomenar un expert per part de la Generalitat de cara a la negociació del model de finançament, Munté ha donat a entendre que l'executiu català no ho farà perquè l'experiència diu que el fet que "Cataunya lideri la negociació" no és bo per ningú.

Tanmateix, el Govern seguirà de prop les negociacions a través de l'expert designat pel govern Balear, l'economista Guillem López Casasnovas, de qui Munté ha enaltit "el seu coneixement sobre la situació de Catalunya".