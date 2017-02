La Guardia Civil es confon d'empresa i es presenta a fer escorcolls a l'adreça equivocada

Relliscada de la Guàrdia Civil. En el marc de l' operació Pika que està realitzant aquest dijous en diferents llocs de Catalunya sobre presumpte finançament il·legal de Convergència, ha anat a registrar una empresa constructora de Girona. El problema és que s'ha equivocat d'empresa i ha hagut de marxar.

Segons ha confirmat l'ARA, els agents s'han presentat a les oficines de Barcelona de Construccions Rubau, empresa que té la seu central a Girona, quan en realitat pretenien anar a una altra empresa constructora que es diu Rubau Tarrés i que també té seu a Girona.

Fonts de Construccions Rubau han explicat a l'ARA que aquest matí s'hi han presentat els agents amb dos furgons en un to "molt de pel·lícula" i hi han entrat "un moment". Quan els han explicat l'equívoc, han marxat. "És una confusió bastant habitual, per la similitud dels noms", han explicat fonts d'aquesta empresa.

Rubau Tarrés té la seva seu de Girona al carrer Sarrià de Ter, i les instal·lacions industrials al polígon Mas Xirgú. En canvi, Construccions Rubau, a Girona, és al carrer Pont Major.

Finalment la Guàrdia Civil ha anat a Rubau Tarrés a fer-hi un escorcoll.