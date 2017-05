La Hisenda pròpia oferirà un paquet de 300 noves places abans del 21 de maig

El Govern té el repte de tenir "a punt" la Hisenda catalana l'1 de setembre. I en termes de personals, segons el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, ha assegurat que l'objectiu es complirà. A l'inici de la legislatura, el departament de Vicepresidència s'havia fixat triplicar el nombre de personal de l'Agència Tributària i arribar als 800 treballadors per assumir el màxim de competències autonòmiques (que fins al moment no estaven desplegades). En una entrevista a TV3, Salvadó ha explicat que a dia d'avui l'Agència Tributària té 321 treballadors i té previst treure un paquet de fins a 300 places fins al 21 de maig.

En aquest sentit, el secretari d'Hisenda ha dit que si s''omplen aquestes places, al setembre el nombre de treballadors arribarà a 750 i la cinquantena d'empleats que faltin s'aniran incorporant de forma progressiva a la tardor. Salvadó s'ha mostrat "satisfet" de la "qualitat" de la gent que s'està presentant a les places d'ocupació pública i també ha posat de manifest l'"interès" dels treballadors de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat per incorporar-se a la Hisenda catalana. El personal s'incorporarà principalment a les noves oficines de l'Agència Tributària que s'estan obrint al territori.

El Govern reinicia la Hisenda pròpia Part del nou personal de la Hisenda pròpia, d'acord amb els plans del Govern, s'havia de farcir arran de la incorporació del personal de les oficines liquidadores, que fins ara feien la funció de recaptació executiva –fora de les capitals de província– i que ara assumeix la Hisenda catalana. La recaptació per via executiva dels tributs consisteix que un cop caducat el termini de pagament voluntari, la Hisenda catalana pugui obligar els contribuents a pagar a través de l'embargament. Dels tres centenars de treballadors dels registres de la propietat, ara, segons ha explicat Salvadó, 28 treballadors s'hi han incorporat des de les oficines liquidadores.

Malgrat l'avanç de la plantilla, la Hisenda pròpia es queda curta en relació amb les recomanacions del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Segons aquest organisme, caldria entre 7.000 i 8.000 empleats per tenir una Hisenda que complís els estàndards europeus.

"No hi ha cas"

Preguntat sobre la comissió d'investigació sobre el cas Vidal, que Junts pel Sí i la CUP han enterrat aquesta setmana vetant totes les compareixences que havia proposat l'oposició, Salvadó ha defensat que ell i el vicepresident, Oriol Junqueras, ja havien donat explicacions al Parlament i que ja era suficient. "No hi ha cas, vam explicar tot el que hi havia", ha assegurat.

Així, ha justificat que es demanés la dimissió de Vidal, perquè segons Salvadó el que va dir l'exjutge i exsenador d'ERC no s'ajustava a la realitat i va portar "molts maldecaps" al personal de la Hisenda que estava actuant en el "marc de la llei". "Entenem que és bo que tothom assumeixi la responsabilitat del que es fa", ha dit. Vidal va afirmar, entre altres coses, que el Govern tenia dades fiscals "il·legalment".

Pel que fa a l'informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Salvadó ha explicat que la setmana que ve es farà públic i que, de moment, els inputs que ha rebut són positius en relació amb la manera com es tracten les dades fiscals a Hisenda. Arran del cas Vidal, el secretari d'Hisenda va demanar que aquest organisme de la Generalitat fes una auditoria a l'Agència Tributària.