Iceta: "Davant dels reptes, els problemes i els prejudicis, Susana Díaz ni s’aparta ni s’amaga ni calla"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha elogiat aquest dimecres la figura de Susana Díaz en la presentació de la conferència que la presidenta andalusa i candidata a liderar el PSOE pronuncia a l'hotel Palace de Barcelona, organitzada per Barcelona Tribuna. Just abans de la intervenció de la 'baronessa', Iceta ha afirmat: "Davant dels reptes, els problemes i els prejudicis, Susana Díaz Pacheco ni s’aparta ni s’amaga ni calla".

Iceta, que reitera a cada ocasió la seva posició de neutralitat en les primàries, ha definit Díaz com una " dona de paraula" i amb "capacitat d'escoltar" que sempre mostra "respecte" i ofereix "ajuda". També ha reiterat, com en altres ocasions, que és una dona "abassegadora" i una "força de la natura", insistint que això no vol dir que sigui "manaire i autoritària". " Si fos un home es diria que té lideratge", ha dit, afegint que sovint es fan servir " estereotips interessats que intenten desmerèixer o trencar la imatge d'una dona amb ambició".

Zapatero diu que a Catalunya hi ha prejudicis sobre Susana Díaz perquè és dona i andalusa"També s’ha parlat de les seves arrels i manera d’abordar les coses", ha afegit Iceta sobre la presidenta andalusa, afegint que "no és que no renegui de les seves arrels, sinó que sense ser fidel a les seves arrels no podria ser ella". Es dona la circumstància que aquest dilluns, un dels principals suports de Díaz a l'Estat, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, va fer una crida a acabar amb els "prejudicis" que assegura que hi ha sobre la 'baronessa' a Catalunya. Uns prejudicis que es donen, segons ell, perquè Díaz és dona i andalusa. Les seves declaracions van ser criticades tant per dirigents del PSC favorables a Pedro Sánchez com per representants de diferents colors polítics a Catalunya.

Aquest és el segon cop que Díaz fa campanya a Catalunya. Fa tres setmanes va mantenir una trobada amb militants del PSC afins a ella a la seu del carrer Nicaragua i es va reunir amb Iceta, però les dues reunions van ser privades. En declaracions als periodistes aquell mateix dia es va mostrar convençuda que serà la pròxima secretària general del PSOE i va demanar als socialistes catalans que "girin full", conscient que al partit hi ha molts que la veuen com a artífex del defenestrament de Sánchez i l'abstenció a la investidura de Mariano Rajoy.