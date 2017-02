Iglesias arrasa: s'imposa a Errejón i controlarà el 60% de la direcció de Podem

Dura victòria de Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón. El líder de Podem controlarà un 60% dels membres de la direcció, mentre que el seu número dos un 37% dels consellers autonòmics. Iglesias també s'ha imposat en tots els documents i ha guanyat la secretaria general per un 89% dels vots, enfront l'únic rival, l'advocat de Bankia, Juan Moreno Yagüe, que ha obtingut un 10,9% dels vots. Podeu consultar tots els resultats aquí.

Un duel a mort entre models polítics i organitzatius

Un cop anunciats els resultats, Iglesias ha fet una crida a la "unitat i la humilitat" per intentar cicatritzar les ferides a Podem i guanyar al PP, però només s'ha envoltat dels seus per celebrar els resultats. Ha abraçat Errejón, però només després de saludar tots els nous membres de la direcció i en el moment de cantar l'Estaca per celebrar els resultats -rememorant el primer Vistalegre- s'ha rodejat de la seva cap de gabinet i parella, Irene Montero, i el diputat Rafa Mayoral, braços executors de la seva estratègia. La cara del seu número dos era un poema. No sabia on posar-se i només feia que mostrar el símbol de la victòria amb els dits, el símbol errejonista per antonomàsia. "Unitat i humilitat fins a la victòria!", ha proclamat al final del seu discurs de reelecció parafrasejant Che Guevara.

Cal tenir en compte que Errejón no s'enfrontava a Iglesias per la secretaria general. La clau era saber qui controlaria el consell ciutadà estatal, el màxim òrgan de direcció de Podem. Cadascun havia presentat la seva pròpia llista, sumat a una tercera via dels anticapitalistes, després de subscriure un pacte de no agressió amb els pablistes i conscients que podien tenir la clau per al desempat. No caldrà: la llista d'Iglesias ha aconseguit 37 consellers, enfront els 23 de l'equip d'Errejón i dos dels anticapitalistes.

També es votaven fins a quatre documents -polític, organitzatiu, ètic i d'igualtat. Iglesias s'ha imposat en tots els documents per més del 50% dels vots. Errejón ha tret una mitjana d'un 33% i els anticapitalistes un 10%.

El complicat sistema de votació dissenyat pel secretari d'Organització, Pablo Echenique ha relegat Errejón al tercer lloc de la llista de votacions al consell ciutadà, i el portaveu dels anticapitalistes al vintè. La número dos de la llista d'Errejón, la portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre, al vuitè lloc. En el moment d'anunciar els resultats, Errejón ha rebut una gran ovació a crits "d'unitat".

Els errejonistes confiaven poder revalidar els resultats del desembre, en què es van quedar a escassos dos punts percentuals d'Iglesias en la consulta a les bases sobre quines havien de ser les normes de Vistalegre II. Avui les cares són molt llargues al congrés, alguns amb llàgrimes als ulls

Les primàries han suscitat una participació rècord al partit. Han votat fins a 155.190 persones -segons el vot vàlid- en una setmana. Ahir a les vuit del vespre van tancar les urnes després d'una campanya que ha airejat tots els draps bruts dins del partit. Les bases, però, van exigir ahir a Iglesias i Errejón unitat i els van obligar a moderar les formes durant el primer congrés de Podem.

Pendents de les purgues internes

Serà possible la unitat amb aquests resultats? Els errejonistes ja fa dies que es preparen per a perdre, de cop, molt de pes en els òrgans de direcció i, en conseqüència, bona part del seu equip de treball. Tant el personal de premsa, assessors... Moltes dels alliberats que treballen per al partit tenen afinitat total a Errejón. Més enllà del projecte polític de Podem per als pròxims anys -una aposta per una partit més institucional, amb un to moderat i que sedueixi el votant socialista enlloc de "cavar trinxeres" en la societat civil-, la gran pugna d'Errejón era per preservar la seva gent. Podem s'ha convertit en un gran partit en molt poc temps en què molta gent jove hi ha començat a treballar i que en breu es pot quedar sense feina.

Un congrés de cartró-pedra

Vistalegre 2 havia de ser el gran duel final a mort entre Iglesias i Errejón. Però, sorprenentment, ahir la tensió va rebaixar de cop. No era decisiu el congrés: van votar només 15.000 persones de les més de 150.000 durant el dissabte. S'ha convertit en una escenificació dels diferents perfils enmig d'un clima d'estranya calma. No s'hi decideix res fonamental, només l'anunci dels resultats.