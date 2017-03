Joan Ignasi Elena presentarà el Pacte Nacional pel Referèndum a Bilbao

El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, serà a Bilbao el proper 8 d'abril per explicar la voluntat del col·lectiu de tirar endavant un referèndum vinculant a Catalunya. L'acte ha estat organitzat per l'entitat basca Gure Esku Dago, l'equivalent a l'Assemblea Nacional Catalana, i també hi assistirà l'exalcadessa socialista i membre del Pacte Nacional pel Referèndum, Maite Arqué.

L'entitat basca veu el referèndum com una "eina eficaç i inclusiva" perquè els ciutadans decideixin el seu futur. Amb aquest acte, el Pacte Nacional pel Referèndum vol explicar a la societat basca el procés sobiranista català, a més d'explicar l'experiència catalana en les consultes sobiranistes. Precisament, Gure Esku Dago ja va organitzar consultes sobre el dret a decidir del poble basc i que està previst que repeteixi d'aquí a finals d'any.