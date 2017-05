La plataforma Portes Obertes del Catalanisme, creada per membres del PSC i Unió, demana suspendre el referèndum

Els impulsors de la plataforma Portes Obertes del Catalanisme -en l'òrbita del PSC i d'Unió- han presentat aquest dimarts un manifest que demana al Govern que "suspengui" la convocatòria del referèndum, almenys de forma provisional. Entre els redactors del manifest hi ha l'exdiputat del PSC Jordi Menéndez, el president de l'entitat La Tercera Via, Mario Romero, i el portaveu de la plataforma Construïm, Ignasi Rafel, pròxima a Unió Democràtica. Tots creuen que el conflicte català s'ha de resoldre complint la llei i exigeixen al govern de la Generalitat que abandoni la via de la "desobediència" perquè, segons ha explicat Romero en una trobada amb periodistes, "treu autoritat als responsables polítics i degrada les institucions".

A les exigències que fan a l'executiu català també s'hi sumen les que fan al govern espanyol, a qui demanen que compleixi els "compromisos assumits", com la disposició addicional tercera de l'Estatut, el pla de Rodalies o el finançament dels Mossos d'Esquadra. Tot i això no es mostren contraris a la judicialització del procés, perquè consideren que "les lleis s'han de complir".

Paral·lelament, però, també defensen una negociació política entre Catalunya i l'Estat per "refer els dèficits d'autogovern" que, segons Menéndez, té el territori català. Per això creuen que si se solucionessin els problemes que té Catalunya es desactivaria l'independentisme. Parlen de problemes com el de les infraestructures, però també demanen un millor reconeixement de la realitat nacional de Catalunya. Creuen que reconèixer el territori català com a nació no ha "d'implicar cap privilegi ni tampoc tenir un estat propi".

Per defensar aquest manifest han organitzat un acte aquest dijous que porta per títol 'Això va de democràcia, contra la llei, no; només amb la llei, tampoc', en què participaran el catedràtic de dret constitucional Xavier Arbós, l'exconsellera de Justícia Pilar Fernández Bozal i l'exvicepresident del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, que va firmar la sentència d'aquest tribunal contra l'Estatut, tot i que va emetre un vot particular. En l'acte es presentarà oficialment el manifest que han redactat els impulsors de la plataforma, que asseguren que hi assistiran diversos exconsellers i personalitats del món polític.