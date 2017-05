Junqueras posa èmfasi en el dret a decidir i es desmarca de Maduro en una entrevista en una televisió de Miami

Oriol Junqueras ha explicitat una vegada més la voluntat del Govern de celebrar un referèndum sobre la independència. El vicepresident econòmic ho ha fet en una entrevista a Noticias Telemundo, una televisió de Miami destinada al públic hispà, on no ha volgut polemitzar amb la fotografia de Nicolás Maduro amb una estelada. "Estem amb el conjunt de països democràtics, que són respectuosos amb els drets fonamentals i amb els drets humans i amb el vot dels ciutadans", ha subratllat Junqueras, per bé que ha considerat que cadascú es pot reunir amb qui vulgui a títol individual. El dirigent català ha volgut deixar clar que els independentistes que surten a la fotografia "no tenen responsabilitats institucionals".

L'entrevistadora ha sigut Angie Sandoval, que ha recordat a Junqueras que els sondejos no reflecteixen una majoria independentista a Catalunya. El president d'ERC ha remarcat que hi ha una gran majoria favorable a votar en referèndum, més enllà del que diguin les enquestes. "No ens guiem per sondejos sinó pel vot dels ciutadans, i sempre hem respectat els resultats de les urnes", ha argumentat.

Després de l'entrevista, el vicepresident ha visitat les instal·lacions de Mediapro a Miami i ha tingut una trobada amb la comunitat catalana a la ciutat. Durant la seva intervenció ha incidit en el dret a decidir dels catalans, més que no pas en la independència. Junqueras ha defensat "estar" independentista, per la seva condició de transitorietat, en lloc de "ser", que expressa una connotació de permanència. La voluntat del vicepresident és que la posició independentista s'acabi esvaint un cop constituïda la república catalana.

Les manifestacions de Junqueras es produeixen en el marc d'un viatge als Estats Units, amb l'objectiu principal de donar a conèixer els avantatges d'invertir en l'economia catalana.