Junqueras i Rufián aposten perquè JxSí "subscrigui en bloc una convocatòria de referèndum"

En plena crisi entre el PDECat i ERC per la gravació del número dos al Partit Demòcrata, David Bonvehí, el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha apostat aquest dissabte al vespre perquè Junts pel Sí (JxSí) "subscrigui en bloc una convocatòria de referèndum". "No hi ha cap mostra d' unitat més gran", ha defensat a través del seu compte de Twitter el republicà, que ha recordat que aquesta coalició "va subscriure en bloc una llista electoral".

Si JxS suscribió en bloque una lista electoral, JxS debe suscribir en bloque una convocatoria de referéndum. No hay mayor muestra de unidad. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 15 de abril de 2017

La proposta del portaveu al Congrés d'ERC ha estat aplaudida pel president del partit i vicepresident econòmic del Govern, Oriol Junqueras. En un missatge en referència al tuit de Rufián, ha afegit: " Junts pel referèndum. Som-hi!".