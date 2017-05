Junts pel Sí vol que el Parlament torni de vacances a l'agost per encarar l'últim tram del Procés

Junts pel Sí es prepara per tenir "totes les eines a l'abast" per encarar el darrer tram del Procés. Si la coalició independentista ja va iniciar el procediment de reforma del reglament del Parlament per poder tramitar de "forma exprés" la llei de transitorietat jurídica o de referèndum, ara vol habilitar quinze dies d'agost perquè la cambra catalana també pugui tramitar iniciatives parlamentàries. Segons ha pogut saber l'ARA, entre les esmenes que Junts pel Sí ha presentat a la reforma del reglament -el termini s'acabava a les 12 h- hi ha que el període de sessions s'iniciï el 15 d'agost en lloc de l'1 de setembre, tal com està establert ara.

"Guanyem quinze dies de marge", asseguren fonts de la coalició, que justifiquen el canvi per la necessitat d'evitar la "paràlisi" que es produeix a l'agost. Tanmateix, el que és cert és que a partir de finals d'agost i setembre, l'agenda del Procés és intensa: la majoria parlamentària té previst aprovar la llei de transitorietat jurídica per poder emparar la consulta i convocar el referèndum sobre la independència. Per poder tenir temps de tramitar les iniciatives legislatives necessàries, Junts pel Sí vol tenir la possibilitat d'iniciar els treballs ja el mes d'agost. A dia d'avui, el Parlament acaba el primer període de sessions el 31 de juliol i fins al setembre es paralitzen els tràmits.

La coalició independentista té previst tramitar la llei de transitorietat en un sol dia a través de lectura única, tot i que fonts parlamentàries insisteixen que tindran "totes les opcions" sobre la taula fins al final. Junts pel Sí creu que aquesta norma serà impugnada pel govern espanyol al Tribunal Constitucional des del moment que es faci pública i per això justifica l'impuls del canvi en el reglament: si es fa d'una altra manera, creuen, l'Estat n'impedirà la tramitació. El canvi passa perquè dos grups puguin demanar la tramitació per lectura única -en un sol debat-, tal com pot fer ara el Govern. Ara bé, aquest fet ha afegit tensió entre la majoria i l'oposició que acusa Junts pel Sí i la CUP de voler "coartar" el debat parlamentari.

Els retrets de l'oposició per a la desconnexió exprésSi es tramita la llei de transitorietat -que canvia l'estatus polític de Catalunya- per lectura única, l'oposició no té l'oportunitat de presentar esmenes a l'articulat, tal com sí pot fer-ho en el procediment legislatiu habitual. És per això que, entre altres coses, Catalunya Sí que es Pot ha demanat canvis en sentit contrari: vol evitar que es puguin tramitar lleis per lectura única que modifiquen l'Estatut o els drets fonamentals i vol establir un període de deu dies entre que es sol·licita la tramitació i el ple del Parlament per tal que els grups de l'oposició puguin fer propostes de modificació.

El Consell de Garanties, ineludible



La majoria parlamentària també preveu aprovar diverses lleis en el darrer ple del mes de juliol que poden estar vinculades a les estructures d'estat i sobre les quals ja preveuen que l'oposició demanarà un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries -pel qual l'agost és hàbil-. D'aquesta manera, si prospera el canvi que vol Junts pel Sí, es podrien introduir els canvis necessaris que apuntés l'organisme abans de l'1 de setembre i així accelerar l'aprovació de les normes.

De fet, un dels tràmits que reglamentàriament és ineludible és el dret dels grups parlamentaris a portar les iniciatives legislatives al Consell de Garanties Estatutàries. Un dels articles que Junts pel Sí vol invocar per accelerar al màxim el tràmit parlamentari és el 81.3, en què es permet alterar l'ordre del dia encara que no s'hagin complert tots els passos reglamentaris si hi ha un acord per majoria absoluta. Això vol dir que, en el cas de la proposició de llei de transitorietat jurídica, Junts pel Sí i la CUP podrien estalviar-se la publicació de la iniciativa (com va passar en el darrer ple amb les resolucions de la CUP i Catalunya Sí que es Pot sobre el cas Palau).

Ara bé, la majoria independentista és conscient que aquest article no els empara per saltar-se el Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Els grups parlamentaris tenen el dret de recórrer en aquest organisme també en les iniciatives tramitades per lectura única. En aquest cas, el Consell té una setmana per pronunciar-se. Aquest dret no està recollit al reglament sinó a la llei del propi CGE i, per tant, segons opinen fonts parlamentàries, no es pot eludir.