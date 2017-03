JxSí i la CUP enllesteixen en quinze minuts el primer tràmit per a la desconnexió exprés

La que probablement hagi sigut la ponència conjunta més polèmica del parlamentarisme català haurà sigut també la més curta. Junts pel Sí i la CUP van donar per acabats ahir els treballs de la ponència per reformar el reglament del Parlament quan només havien passat 15 minuts de l’inici de la primera reunió de l’òrgan. Els representants dels dos únics grups que hi participaven -Ciutadans, PSC, CSQP i PP van rebutjar ser-hi perquè consideren que la reforma només té com a objectiu facilitar la desconnexió exprés- van sortir de la sala on estaven reunits quan passaven pocs minuts de les 10 del matí, i ho van fer per anunciar que donaven per acabada la redacció del text i que procedien a iniciar el següent tràmit parlamentari.

El procediment per reformar el reglament preveu que, un cop finalitzats els treballs de la ponència conjunta, passi a tramitar-se com si fos una proposició de llei. Un mecanisme, però, que Junts pel Sí i la CUP volen que es faci per la via de màxima urgència, comprimint tant com es pugui els terminis per a la seva aprovació definitiva. Per això, un cop la mesa -probablement dimarts que ve- admeti a tràmit el text definitiu de la ponència conjunta, els grups tindran un termini de cinc dies per decidir si presenten esmena a la totalitat, per la qual cosa el primer debat a l’hemicicle podria arribar en el pròxim ple. “No volem forçar excessivament la màquina però tampoc dilatar-la”, va argumentar ahir el president de Junts pel Sí, Jordi Turull.

Els treballs de la ponència conjunta, doncs, acaben deixant el text tal com el va presentar Junts pel Sí originàriament. És a dir, promovent una reforma del reglament que, bàsicament, permet que els grups tinguin dret a impulsar -com el Govern- les seves pròpies lleis per lectura única. Una via amb què els grups independentistes volen comptar per si s’aposta finalment per la desconnexió exprés, és a dir, aprovar la llei de transitorietat jurídica en menys de 24 hores amb un únic debat.

Tanmateix, els grups que participin en la comissió del reglament que s’obrirà després del debat en ple podran presentar les seves pròpies esmenes a tot el reglament. La CUP ja ha avançat que n’impulsarà algunes i que s’espera que CSQP també hi participi. Ahir tant PP com C’s van reiterar les seves crítiques a una reforma que, creuen, limita els drets dels diputats.