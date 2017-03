JxSí i la CUP vorejarien la majoria absoluta al Parlament en cas de noves eleccions

Junts Pel Sí repetiria victòria en unes eleccions al Parlament de Catalunya. El Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) li atorga entre 58 i 60 escons, una xifra similar a la de les darreres enquestes, que suposaria un retrocés d'entre 2 i 4 diputats respecte les eleccions del 27 de setembre del 2015. Amb un 37% de l'estimació de vot, la coalició independentista -que tant ERC com el PDECat assumeixen que no es repetirà- aconseguiria el triple de diputats respecte la segona opció, C's, que amb entre 20 i 21 diputats, es quedaria per sota dels 25 que va aconseguir el 27-S.

La majoria absoluta de l'independentisme continua en perill, tal com ja han anat apuntant els últims baròmetres del CEO. La CUP, amb un pronòstic de 8 escons, en perdria 2 respecte a les últimes eleccions, i la suma amb Junts Pel Sí podria estar per sota dels 68 diputats que marquen la majoria absoluta al Parlament. CSQP (18-19), PSC (15-16) i PP (13) són els únics partits que milloren perspectives electorals.

Pel que fa al Congrés dels Diputats, ERC guanyaria les eleccions i obtindria entre 12 i 14 diputats, amb el 22,4% de l'estimació de vot. En Comú Podem, que seria el partit més votat amb el 23,8% del suport ciutadà, ocuparia la segona posició en nombre d'escons i n'obtindria entre 11 i 12. La resta de partits perdrien suport. El PSC passaria del 16% al 15% dels vots, però mantindria els 7 diputats; el PDECat baixaria dels 8 diputats actuals i es quedaria entre 5 i 6; el PP perdria un escó fins a situar-se en 5 i C's seria l'últim partit que obtindria representació a la cambra baixa espanyola passant dels 5 actuals a una forquilla d'entre 4 i 5.