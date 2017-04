L’ANC planteja la Diada a Barcelona i “adaptable” a l’estat del procés

“Tant pot ser que al setembre estiguem en plena campanya del referèndum com que el govern espanyol ja hagi suspès l’autonomia”. Aquest és el ventall d’escenaris amb què treballa l’ANC a l’hora de preparar la Diada d’enguany, que segons totes les fonts consultades es planteja per ara com una mobilització a Barcelona que sigui prou versàtil per adaptar-se a l’estat del procés. Aquest 2017 el camí cap a l’autodeterminació ha entrat en una fase “definitiva” i això canvia també la manera de plantejar la Diada, segons apunten fonts del secretariat.

Els consultats assenyalen que no es podrà anunciar un acte detallat el 29 d’abril a l’assemblea general que farà l’ANC a Granollers -tal com s’acostumava a fer cada any- sinó que s’optarà per esbossar una proposta prou camaleònica perquè es pugui adaptar als escenaris que es produeixin si el Govern i el Parlament tiren endavant el referèndum i la desconnexió.

Des de les territorials i sectorials ja fa setmanes que hi treballen, i envien propostes sobre una nova mobilització per a l’Onze de Setembre (ja serà la sisena) a la comissió de mobilització de l’entitat, que és conscient de les “dificultats” de tancar una proposta. Segons els plans del Govern, el referèndum se situa al setembre, després de l’aprovació de la llei de transitorietat jurídica al Parlament, que ha d’emparar legalment la votació i regular el pas de la llei espanyola a la catalana. Si s’arriba a aquest escenari i la convocatòria de la consulta es fa efectiva, s’entra en un terreny desconegut perquè aquest cop, a diferència del procés participatiu del 9 de novembre, l’Estat no està disposat a deixar posar les urnes.

“Hem d’estar a punt per defensar les institucions”, assenyala un dels consultats, que recorda que més enllà de l’Onze de Setembre les entitats també han de preparar-se per a la “mobilització permanent”: sortir al carrer en cas que el govern espanyol vulgui aturar el referèndum o en cas que les mateixes institucions catalanes s’afebleixin davant la resposta del govern espanyol. Precisament per aquesta incertesa d’escenaris per ara no pensen a muntar una performance com el punter de l’avinguda Meridiana del 2015 o els batecs de l’any passat. “La tipologia d’acte ha de ser simbòlica i adaptable a tots els escenaris”, asseguren des de l’ANC, des d’on admeten que encara no hi ha res tancat. Tanmateix, sí que mantindran els mecanismes de finançament habituals, com la venda de samarretes.

Menys tensió interna

A diferència de l’any passat, en què es va organitzar una mobilització descentralitzada en cinc punts del territori -Barcelona, Berga, Salt, Tarragona i Lleida-, aquest 2017 la majoria assumeix que la mobilització serà centralitzada. Una opció que, de fet, el 2016 va estar sobre la taula fins a l’últim moment d’un procés de decisió intern tens. Fa un any es va produir l’enfrontament entre els crítics i l’entorn de l’actual president, Jordi Sànchez, que s’enfrontaven en les eleccions al secretariat nacional, una cita electoral que no tindrà lloc aquest any perquè des del canvi d’estatuts és cada dos anys. Lluny d’aquell clima, la feina interna per preparar la pròxima mobilització es preveu plàcida.

Sigui com sigui, l’ANC està disposada a sortir al carrer més enllà de la Diada. Sota la premissa de les mobilitzacions pacífiques, assumeix que la balança es decantarà en funció del paper dels ciutadans.