L’acte que més enerva Madrid

La insistència del govern espanyol perquè Carles Puigdemont assisteixi a la Conferència de Presidents del 17 de gener revela fins a quin punt enerva Madrid que no hi vagi. Primer, perquè en una conferència sense Puigdemont el president català és encara més protagonista. Segon, perquè la cimera en si es devalua sense la seva presència, ja que s’ha organitzat pensant sobretot en el conflicte català. En tercer lloc, perquè crea un precedent perillós en què les autoritats catalanes se situen al marge del cafè per a tothom autonòmic, sense que legalment es pugui actuar contra elles. I en quart lloc, perquè sense Catalunya el sistema polític espanyol no sap com encarar la qüestió del finançament. Per això la no assistència de Puigdemont és l’acte amb més calat polític des de l’inici del procés.