L’espoli de la depuradora de València, a judici

L’Audiència Provincial de València iniciarà finalment avui el judici sobre el presumpte desviament de fins a 25 milions d’euros de l’Empresa Metropolitana d’Aigües Residuals de València (Emarsa), en el qual estan imputades fins a 25 persones, entre elles l’expresident del consell d’administració de l’entitat i exvicepresident de la Diputació de València, Enrique Crespo, per a qui es demanen 14 anys de presó. És la mateixa condemna que se sol·licita per als excàrrecs de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), José Juan Morenilla (gerent) i Ignacio Bernácer (cap d’explotacions). Entre els acusats també hi ha l’exgerent de la depuradora, Esteban Cuesta, i l’empresari Jorge Roca Samper, que va fugir per evitar el judici, però finalment va ser detingut fa dos anys.

Amb el pressupost d’aquesta empresa pública presumptament s’haurien comprat regals, facturat viatges, pagat obres inexistents i, fins i tot, contractat suposades traductores romaneses que oferien els seus serveis en luxosos hotels. A més, també s’hauria produït un presumpte encariment artificial en el tractament dels fangs de la planta utilitzant empreses pantalla controlades pels processats.

L’inici del procés

Tots aquests fons s’haurien desviat durant els anys 1995-2010, en els quals l’empresa creada per l’Ajuntament de València - en col·laboració amb 17 ajuntaments més de la seva àrea metropolitana- era dirigida pel Partit Popular. El presumpte espoli es va revelar el juliol del 2010, quan el PP va anunciar la liquidació de l’entitat perquè estava en fallida. Aquest anunci va revelar que existia un forat de 17 milions d’euros, per la qual cosa es va obrir una investigació judicial per al període comprès entre el 2004 i el 2010 en el qual es van descobrir nombroses irregularitats.

De fet, el PSPV va denunciar que Emarsa acumulava un dèficit de prop de 16 milions d’euros, a més de contractes no justificats per valor d’uns 32 milions més. Com a conseqüència d’aquestes dades, el cas es va dividir en diverses peces, la principal de les quals comença a jutjar-se avui.

L’Audiència Provincial de València va decidir ahir apartar i jutjar per separat l’empresari José Luis Sena, un dels 25 processats del cas, que va patir l’absència del seu advocat d’ofici, Luis Miguel Jiménez.

El lletrat va presentar la seva renúncia, que va ser rebutjada pel Col·legi d’Advocats, al·ludint que el seu predecessor, Manuel Vicente Ferriol, va realitzar una maniobra il·lícita per endossar-li un procés que inclou un centenar de vistes.

El tercer intent

La d’ahir va ser la tercera ocasió en la qual s’intentava iniciar el judici, després d’una primera suspensió motivada per la detenció de l’empresari Roca Samper, i una segona sol·licitada pels lletrats del torn d’ofici per poder estudiar la causa.

Aquests advocats havien sigut designats després de les renúncies dels lletrats que havien assistit els seus clients durant la fase d’instrucció. L’Audiència Provincial de València ha previst 93 sessions. És per això que la vista oral es podria perllongar fins al desembre, si bé existeix la possibilitat que les confessions d’alguns dels investigats escurcin el procés. Amb el judici es tancarà una investigació de set anys.