Llach assegura que els funcionaris que no acatin la llei de transitorietat seran sancionats

La Generalitat sancionarà els funcionaris que no acatin la llei de transitorietat jurídica després de la seva aprovació. Així ho hauria assegurat Lluís Llach, cantautor i diputat de Junts pel Sí (JxSí), en una xerrada organitzada per Òmnium Cultural el mes passat a Sant Sadurní d'Anoia, segons ha publicat aquest dimarts 'El País'.

"En el moment que tinguem la llei de transitorietat jurídica, allò obligarà tots els funcionaris que treballen i viuen a Catalunya. El que no la compleixi, serà sancionat", va afirmar Llach llavors, deixant clar que els treballadors públics "s’ho hauran de pensar molt bé. No dic que sigui fàcil, al revés, molts d’ells patiran. Perquè dins dels Mossos d’Esquadra hi ha sectors que en són molt contraris", va afegir, segons el relat del rotatiu.

El cantautor va insistir que la llei de transitorietat "és la llei més important", convençut que el dia que s'aprovi " hi haurà un terrabastall". "Fins i tot si l’apliquem parcialment, que és el que ara estem discutint”, va sentenciar.