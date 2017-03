JxSí i la CUP es queden sols en la reforma del reglament per fer la desconnexió exprés

El Parlament ha donat llum verda aquest dijous a la ponència que abordarà la reforma del reglament. Amb els vots de Junts pel Sí i la CUP, en el si de la comissió del reglament presidida per Carme Forcadell, s'ha creat el grup de diputats que abordarà el canvi de reglament que ha de permetre tramitar la llei de desconnexió en un dia. Tanmateix, malgrat que sigui ponència conjunta (un instrument parlamentari perquè tots els grups participin en la redacció d'una proposició de llei) només hi participaran els independentistes.

La ponència s'ha creat amb l'oposició del PP, PSC, Catalunya Sí que es Pot i Ciutadans que no volen la reforma i han demanat que es reconsideri la decisió de fer ponència conjunta perquè no tots els grups hi estan d'acord. De fet, el diputat del PP Santi Rodríguez ja ha amenaçat en presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional. "No ens poden obligar a participar d'una iniciativa legislativa que és seva", ha contestat. El diputat de C's José María Espejo-Saavedra s'ha sumat al PP i ha recordat que el TC ja els ha donat la raó un cop amb les ponències de les lleis de desconnexió.

Catalunya Sí que es Pot, tot i oposar-se a la ponència, s'ha desmarcat de PP i Ciutadans i ha descartat anar al TC. El diputat del PSC David Pérez també s'ha oposat a la ponència i ha considerat que "fa por" veure com els independentistes volen dirigir el país.

Davant l'actitud de l'oposició, el diputat de Junts pel Sí Jordi Turull ha sol·licitat a la Mesa que estudiï si els grups estan incomplint amb les seves funcions i si és el cas se'ls pot aplicar el règim sancionador del Parlament. L'oposició ha replicat que participar en la ponència és un "dret" i no una "obligació".

Al acabar la sessió, Forcadell ha pres la paraula per defensar l'actuació de la Mesa del Parlament i la creació de la ponència perquè ha assegurat que s'està portant a terme d'acord amb el reglament. "No permetré que es qüestioni la feina de la Mesa, s'estan fent les coses bé", ha sentenciat.

Junts pel Sí defensa la reforma



Així doncs, malgrat que les ponències són instruments parlamentaris en què hi acostumen a participar tots els grups (per això es diu conjunta), en la reforma del reglament només hi participaran tres diputats: per part de la CUP, hi participarà la diputada Anna Gabriel, mentre que per a Junts pel Sí hi seran Roger Torrent i Jordi Turull.

En resposta als grups de l'oposició, Turull ha assegurat que no són els independentistes els que han alterat les regles de joc. "El problema no és el tràmit parlamentari, el problema dels grups de l'oposició és el tràmit [la llei de desconnexió]", ha dit. Segons Turull, l'"obligació" dels grups és ser en aquesta ponència perquè el reglament preveu aquest mecanisme per a reformar-se. "Estan fent deixadesa de les seves funcions com a parlamentaris", ha dit el diputat de Junts pel Sí afegint que el seu grup està seguint "estrictament" el que disposa el reglament del Parlament.

Per la seva banda, la diputada de la CUP Mireia Boya també ha defensat poder debatre la reforma (tot i que no ha abonat els canvis que impulsa JxSí) i ha criticat el PSC i el PP per oposar-se a una cosa que, ha recordat, que ja van fer ells al Congrés per reformar la Constitució: la introducció de l'estabilitat pressupostària a la Carta Magna es va fer a través de lectura única amb el suport del PSOE i el PP, en una sola tarda d'estiu.