L''operació diàleg': 4.200 milions per a obres pendents

El Palau de Congressos de Catalunya es va vestir de gala ahir per escoltar l’oferta de Mariano Rajoy per a Catalunya. El president del govern espanyol va posar xifra a l’ operació diàleg : una inversió de 4.200 milions en infraestructures per a aquest mandat, fins al 2020, i 6.630 milions en total fins al 2025.

L’acte, organitzat per Foment, era per parlar d’infraestructures, però el procés va ser el rerefons de la intervenció de Rajoy. Amb els empresaris que representen l’anomenat Pont Aeri a primera fila -des de Florentino Pérez fins a Salvador Alemany passant per les patronals-, el president del govern espanyol va vantar-se de l’interès que el seu executiu té per Catalunya. Rajoy va vendre la seva inversió com un pas per construir “ponts de diàleg i concòrdia” i va contraposar-ho a la voluntat del Govern de “saltar-se la llei i la democràcia”. “Us vull demanar ajuda per guanyar la batalla de la moderació, la sensatesa i la responsabilitat” davant els qui volen “desconnectar-se del futur, la llei i el diàleg”, va exhortar als empresaris presents a la sala.

La promesa feta ahir per Rajoy respon a la demanda dels empresaris que s’han reunit les últimes setmanes amb la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría -també present ahir-: tots van advertir-la que el dèficit en infraestructures és el principal deure pendent del govern espanyol a Catalunya. Tot i valorar el gest com una invitació al diàleg, els empresaris esperen veure concreció. El Govern també en desconfia i exigeix una clàusula que en garanteixi el compliment. “Serà un pla realista, viable i verificable: es farà i es complirà”, va prometre Rajoy.

La xifra que va posar obre la taula com un gran gest a Catalunya amaga una realitat: la vintena d’obres concretes que es faran amb aquests 4.200 milions fins al 2020 són totes inversions que ja s’estan executant, d’altres iniciades ja fa temps i aturades per la crisi, o que estaven planificades i esperaven pacients en un calaix del ministeri.

Aquests diners, a més, no suposen un increment significatiu de la inversió feta pel govern del PP a Catalunya i, de fet, queden lluny de la xifra equivalent al PIB català que preveu l’Estatut. Si s’agafen els 4.200 milions d’euros promesos ahir i es divideixen en els quatre anys que s’hauran d’executar resulten 1.050 milions anuals, una xifra similar al pressupost de Foment per a Catalunya els últims exercicis. El 2013 la inversió de l’Estat en infraestructures va ser de 1.040 milions, el 2014 de 788, el 2015 de 950, i l’any passat de 1.012 milions, l’equivalent al 10% del PIB, vuit punts per sota del que li equivaldria a Catalunya. Les xifres dels últims anys també revelen que l’Estat ha deixat sense executar un 20% de les inversions.

Entre cinc i deu anys tard

Tenen especial rellevància els anuncis de dues infraestructures clau. El primer, sobre el corredor mediterrani, que ha de creuar el litoral per unir Algesires amb França. El govern havia obviat les crides europees a invertir-hi, o bé havia inclòs dins el corredor obres que unien Madrid i la costa valenciana. Ahir Rajoy va anunciar una inversió de 667 milions d’euros que hauria de permetre acabar el tram català el 2020, amb cinc anys de retard.

L’altre gran anunci de Rajoy és la inversió per a Rodalies, on es destinaran fins 1.882 milions d’euros aquesta legislatura -4.000 milions d’euros fins al 2025- amb actuacions llargament esperades, com desdoblar la R3 entre Parets i la Garriga. Els fons per a la xarxa ferroviària, però, no són nous: el govern Zapatero ja va anunciar el 2008 una inversió de 4.000 milions fins al 2015. Davant dels incompliments, l’exconseller de Territori Santi Vila va negociar el 2013 amb l’exministra de Foment Ana Pastor destinar 306 milions a les obres més urgents. A hores d’ara, però, només se n’ha executat el 8,5%. La inversió del govern espanyol ja va, per tant, amb 10 anys de retard, com a mínim.

Rajoy també va prometre 240 milions per als aeroports catalans, 587 per connectar la T1 del Prat i Sants amb un tren llançadora, 285 milions per als accessos als ports de Barcelona i Tarragona i 850 milions en carreteres, amb millores sobretot a la N-II, la N-240 i la N-340.

Josep Rull, conseller de Territori, el màxim representant del Govern present durant l’oferta de Rajoy, va dir: “Les expectatives i la realitat mai s’han posat d’acord. ¿Ara ens diuen que sí? Volem veure-ho i tocar-ho”. El govern espanyol ja ha posat xifra a l’ operació diàleg, i ara el dubte del Govern i els empresaris és si complirà la inversió o serà una nova promesa que quedarà enterrada per la realitat pressupostària.