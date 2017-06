Maillo adverteix que el govern espanyol estarà "molt atent" als passos que faci la Generalitat

A un dia que el Govern faci l'anunci oficial de la data i la pregunta del referèndum, el PP i el govern espanyol multipliquen els avisos a la Generalitat. Ahir va ser la vicepresidenta de l'executiu espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que va afirmar que l'Estat "actuarà quan ho hagi de fer", i aquest dijous, ha estat el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ha advertit que el govern espanyol estarà "molt atent" a les decisions que prengui el Govern, sobretot la data i la pregunta que ha d'anunciar aquest divendres.

En una entrevista a TVE recollida per Europa Press, Maillo ha reiterat que no hi haurà referèndum i ha defensat que les úniques decisions que valen són "les que tenen valor polític i jurídic". "No sé quina serà la pregunta, però la resposta és clara: no hi haurà referèndum il·legal a Catalunya", ha sentenciat. Aquest és el missatge de "tranquil·litat" que ha volgut enviar Maillo a la resta d'espanyols, perquè ha assegurat que "no es posara en qüestió la igualtat dels ciutadans".

Crítiques al PSOE i Ciutadans

Maillo també ha aprofitat l'ocasió per llençar una crítica al PSOE perquè considera que optar per l'abstenció a la moció de censura de Podem contra el govern del PP suposa "donar ales" al partit de Pablo Iglesias. I ho ha emmarcat en una lluita entre PSOE i Podem per veure "ui és el líder de l'oposició al PP". De fet, el coordinador general dels populars ha qualificat de "mocions d'impostura" les que Podem ha presentat contra el PP a l'Assemblea de Madrid i també al Congrés. Ho veu com una manera de "cridar l'atenció".

El dirigent popular tampoc s'ha estalviat les crítiques a Ciutadans, a qui li ha retret que hagi pactat amb Podem les conclusions de la comissió d'investigació al Congrés sobre el presumpte finançament irregular del PP. Davant l'aliança de PSOE, Podem i Ciutadans en aquest assumpte, el PP, ha dit Maillo, no es pot quedar "quiet" perquè subratlla que "l'únic objectiu" d'aquesta comissió "és fer mal al PP i aconseguir-ne rèdit electoral".