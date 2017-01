Pascal crida el PDECat a tancar files i aturar el debat sobre candidats alternatius a Puigdemont

Quan es compleix un any del relleu al capdavant de la Generalitat, un altre relleu -el de Carles Puigdemont com a futur de candidat del PDECat- tensa la formació hereva de Convergència. A diferència d'aleshores -quan el rellotge pressionava-, aquest cop el debat arriba sense que hi hagi eleccions a la vista, i per això la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, ha fet una crida aquest dilluns a tancar per ara aquest debat.

En roda de premsa posterior al comitè executiu nacional del partit, Pascal ha explicat que la reunió ha servit perquè tothom es comprometi a treballar en la mateixa línia i aparcar el debat sobre candidats alternatius a Puigdemont. "De candidats i candidates en parlarem quan toqui", ha assegurat, i ha subratllat que ara mateix no hi ha cap convocatòria electoral prevista.

Tot i remarcar "el lideratge excepcional" de Puigdemont, Pascal ha rebutjat que el fet de que un partit nou com el PDECat no tingui una cara visible de cara a unes properes eleccions debiliti la formació. "El Partit Demòcrata és una formació molt coral", ha subratllat.

Sobre si com la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, considera que l'expresident Artur Mas seria un bon candidat, Pascal ha demanat "aturar el debat de noms". "No he vingut a parlar de noms, tots els candidats em semblen magnífics candidats", ha assegurat.

Pascal ha assegurat que al partit no hi ha malestar amb Puigdemont per la seva decisió de no repetir com a candidat, i, tot i que ha reconegut que a ella personalment li hagués agradat poder convèncer el president de seguir, ha posat en valor "la coherència i el compromís" de Puigdemont.

Intervencions de Pascal i Puigdemont

Segons fonts presents a la reunió, Pascal ha pres la paraula durant la reunió per fer una crida a tancar un debat que, entén, no convé al partit en aquests moments. A més, també ha pres la paraula el president Carles Puigdemont, que ha volgut subratllar que ell sempre ha dit el mateix respecte al seu futur com a candidat del partit.

Pascal ha explicat també que aquest cap de setmana la formació culminarà la posada en marxa de tots els òrgans que s'havien de crear segons els estatuts. Així, els associats escolliran els integrants de la comissió econòmica -que actuarà com una espècia d'auditoria- i de la comissió de qualitat democràtica.

Un cop completada aquesta etapa d'arrancada territorial, el partit posarà en marxa a partir d'ara una ronda d'actes de presentació del partit a nivell territorial, per fer arribar el nou partit al territori i enllaçar amb aquella gent de Convergència que encara no ha fet el trànsit cap al nou partit.

Aquest desplegament territorial anirà acompanyat d'un impuls al rearmament ideològic del partit. Per això, es faran un un seguit d'actes sectorials que giraran, sobretot, entorn la creació de riquesa, la innovació, les polítiques inclusives i la immigració. El Consell Nacional de finals de mes escollirà els entre 10 i 12 àmbits sectorials sobre els que es faran debats. Tots ells culminaran en una conferència ideològica a la primavera, un acte que la formació vol que es repeteixi anualment.