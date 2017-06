Marta Rovira recorda al govern espanyol que "no es necessiten funcionaris per muntar jornada electoral"

La secretària general d'ERC i portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha assegurat avui que el Govern espanyol sap que per organitzar una jornada electoral "no són imprescindibles els funcionaris" i que seran els diputats i càrrecs públics els que assumiran les responsabilitats del referèndum independentista. En declaracions a RAC1, Rovira ha recordat al govern espanyol que "no diu en cap lloc que s'hagi de posar a un funcionari a exercir les funcions de coordinador. Diu que ha d'haver una persona designada per l'ajuntament i acreditada per la Generalitat".

Rovira ha afirmat que la Generalitat està treballant amb el cens, els col·legis, les urnes, "amb totes les coses necessàries per poder fer un referèndum amb garanties", i ha assegurat que treballen perquè tot allò que passi l'1 d'octubre recaigui només sobre càrrecs electes, diputats i càrrecs públics, que seran els que "assumiran totes les responsabilitats de la jornada electoral".

La portaveu ha instat l'executiu del PP a explicar "com impedirà que se celebri el referèndum, amb quina basi legal i per què amenaça els funcionaris. Tenen l'obligació -ha dit- de respondre per què no deixaran votar". Rovira s'ha referit també als comuns, que segueixen sense donar suport al referèndum convocat pel Govern: "És evident que més aviat o més tard els demòcrates haurem d'acabar en un mateix espai per garantir que els ciutadans catalans puguin decidir el seu futur".