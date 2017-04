El periodista francès que ha participat en un debat amb Artur Mas denuncia pressions del govern espanyol

La maquinària de la diplomàcia espanyola continua treballant per evitar que es parli del Procés en fòrums internacionals. El periodista Jean Quatremer, corresponsal a Brussel·les del diari 'Libération', ha començat el debat-entrevista amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, aquest dimarts denunciant pressions de Madrid per evitar que participés a l'acte. "Vaig rebre una trucada de Madrid i em van demanar per què volia venir-hi i si sabia on em ficava", ha assegurat el corresponsal. "Que quedi clar que jo no sóc partidari de la independència", ha matisat Quatremer.

Tot i les pressions del govern espanyol, Quatremer no s'ha fet enrere i ha participat a l'acte fent preguntes a Mas amb el seu habitual estil punyent. En el debat, l'expresident de la Generalitat ha advertit que si Catalunya declara la independència sense acord amb Madrid, serà un "problema" i una "amenaça" per a la Unió Europea.

"Imaginem que Catalunya esdevé un estat. Si no hi ha acord amb l'estat espanyol, Espanya perdrà el 20% del seu PIB però mantindrà tot el deute públic. Això seria un problema per a Europa. És una amenaça per a Europa", ha assegurat l'excap del govern català.

Negociacions amb Madrid i Brussel·les

Mas ha admès que una eventual declaració unilateral d'independència podria comportar una reacció "dura" de Madrid. "Aleshores seria un problema per a Catalunya, ho accepto, però també seria un problema per a Espanya", ha assegurat. Segons l'expresident de la Generalitat, si es fa el referèndum i guanya el 'sí', el govern català començaria negociacions amb Madrid i Brussel·les.

Mas ha denunciat davant Quatremer la judicialització del Procés i ha defensat la "legitimitat" de celebrar un referèndum. "Si aconseguim fer el referèndum amb una participació raonable", ja és una victòria molt important", ha dit.

L'Estat no té res a oferir

Sobre la possibilitat que el govern espanyol ofereixi alguna cosa a Catalunya a canvi de no seguir endavant amb el pla per al referèndum, Mas considera que ja és massa tard i ha subratllat que no creu que Madrid tingui cap intenció de posar una oferta damunt la taula. "És molt greu que no ens vulguin escoltar. Per què no hi ha resposta d'Espanya al marge de la justícia? Perquè no tenen res a oferir", ha assegurat.

Mas ha iniciat una gira europea que el portarà a París i Ginebra per explicar per què Catalunya vol celebrar un referèndum sobre la independència. La primera parada de la gira ha sigut Brussel·les, on un centenar de persones han escoltat la conversa entre l'expresident i el periodista francès.