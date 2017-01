Mas rep la citació per anar a declarar pel 9-N... amb la data equivocada

Artur Mas ja ha rebu t la citació que l'obliga a declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC ) en el judici del 9- N . La vista començarà el 6 de febrer a les 9 del matí, i està prevista la declaració de l'expresident de la Generalitat. La data que apareixia inicialment al document, però, no es corresponia amb la del judici: hi deia 9 de febrer. El funcionari que ha traslladat la citació a Mas l'ha corregit amb bolígraf. En un cas idèntic s'han trobat les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau.



Mas ha signat la resolució, que l'adverteix davant un possible incompliment, i ha penjat una foto a Instagram en què se'l pot veure signant el document: "Aquest migdia he rebut la citació d' un judici polític i només per defensar les idees democràtiques i pacífiques".



Les entitats sobiranistes i l' ACM van fer una crida la setmana passada als ciutadans perquè agafessin festa per acompanyar Mas. 4.000 persones ja han confirmat la seva assistència davant el Palau de Justícia de Barcelona. Fins i tot la consellera de Governació, Meritxell Borràs, va animar en una entrevista a l'ARA els funcionaris a demanar un dia lliure per acompanyar l'expresident.