May insisteix davant Tusk que la sobirania de Gibraltar no es negocia amb el Brexit

Theresa May acaba de refermar davant del president del Consell Europeu, Donald Tusk, que la sobirania de Gibraltar no és part de la negociació del Brexit. Ho ha fet en una trobada que la primera ministra britànica i el president del Consell Europeu han mantingut aquesta tarda a Downing Street, com una prèvia per acarar les complexes negociacions del divorci entre la Unió Europea i el Regne Unit.

La 'premier' ha expressat també la voluntat de suavitzar els temes més cantelluts, com ara Gibraltar, per facilitar les converses i també per evitar picabaralles diplomàtiques innecessàries. Diumenge, en declaracions a Sky News, l’exlíder conservador britànic Michael Howard va insinuar que Londres podria defensar la 'britishness' del Penyal de la mateixa manera que Margaret Thatcher va protegir la de les Malvines 35 anys enrere, enviant-hi la Royal Navy a combatre contra l'Argentina.

Després de la trobada, en què també s’han abordat qüestions formals del calendari de la negociació del Brexit, la portaveu del Número 10 ha dit: “La primera ministra ha deixar clar [a Tusk] que en el tema de Gibraltar la posició del Regne Unit no ha canviat: buscarà el millor acord possible tant per a Gibraltar com per al Regne Unit, i no hi hauria cap negociació sobre la sobirania de Gibraltar sense el consentiment de la seva gent".

La racionalitat diplomàtica sembla que s’imposa, després de 5 dies d’un cert vertigen. Aquest matí hi contribuïa també l’exsecretari d’estat laborista britànic per a Afers Europeus Peter Hein, que ho va ser a principis de la dècada passada en un dels governs de Tony Blair. En un article publicat a 'The Guardian' , Hein defensa la cosobirania espanyola sobre Gibraltar com a mesura "'win-win' per a totes les parts implicades" i per acabar amb el conflicte que esclata de tant en tant, com en aquesta ocasió, arran del futur estatus de Gibraltar en l’hipotètic acord a què arribin Brussel·les i Londres i sobre el qual Espanya hi podria tenir dret de veto.

Hein només hi veu avantatges, en la proposta: “Desapareixia [el fet d’] estar sotmesos al setge d’Espanya. Les pintes de cervesa es continuarien servint als pubs d’estil britànic i els gibraltarenys mantindrien les seves institucions: autogovern, una assemblea de representants electes, sistema judicial i policia”.

Però la cosobirania, que d’acord amb Hein només obligaria els gibraltarenys a fer onejar “la bandera espanyola al costat de la britànica”, ja va ser refusada per més del 98% dels ciutadans del Penyal en un referèndum l’any 2002. Hein havia negociat els termes del possible nou estatus de Gibraltar amb el govern de José María Aznar i Madrid va acceptar les tres línies vermelles britàniques: la plena jurisdicció sobre la base britànica de l’OTAN, la no reclamació de la plena sobirania i la no identificació a la Constitució de Gibraltar com una “regió espanyola”.

Incident amb la Guàrdia Civil

D’altra banda, 'The Sun' i el 'Daily Mail' han informat a darrera hora de dimecres i durant tot dijous d’un possible incident a la frontera en què s’hauria vist involucrada la Guàrdia Civil. Segons aquesta informació, un número del cos hauria desenfundat la pistola i hauria instat a baixar del seu cotxe un conductor que no va aturar el vehicle després que l’hi demanessin.

Els dos diaris reproduïen un vídeo gravat amb el mòbil per Jeremy Nicholas Sánchez, resident a Gibraltar. Els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre d’un dia en què travessar la frontera hauria comportar cues de fins a 5 hores en alguns moments de la jornada. La policia gibraltarenya investiga la filmació per establir-ne la veracitat. El que sí ha denunciat el govern de Fabian Picardo és la rigidesa dels controls fronteres, que des de fa dies estan provocant grans cues per creuar la frontera.