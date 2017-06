Membres de diferents sindicats constitueixen una xarxa per "fer pedagogia" a favor de la independència

Una cinquantena de sindicalistes de diferents organitzacions s'han unit en la 'Xarxa de sindicalistes per la independència' per encetar una fase de treball a favor del referèndum i de la independència de Catalunya.

S'han presentat aquest dilluns al Col·legi de Periodistes, on han explicitat la seva opinió partidària de resoldre el conflicte català amb la construcció d'una "república catalana, independent, solidària amb tots els pobles del món".

Sotasignants dels sindicat de periodistes, CCOO, UGT, Intersindical-CSC i l'IAC/USTEC es comprometen a "fer pedagogia entre els treballadors i treballadores d'aquest país a favor de la independència". Segons ha explicat David Caño, d'USTEC/IAC, es tracta d'un posicionament a favor del 'sí' al referèndum, però no un "sí neutre". "És un sí per millorar les condicions de vida de la gent", ha alertat, i ha subratllat l'objectiu de "condicionar" el procés constituent que s'ha d'obrir en la construcció de la nova república.

Els representants han assenyalat que la xarxa es constitueix amb una llista de membres que hi participen a títol individual, de manera que les accions es fan sota aquesta condició i no com a representació dels seus sindicats. Així ho han deixat clar Vicens Albiol, de l'UGT, i Baptista Silanes, de CCOO, que han advertit que les seves organitzacions estan adherides al Pacte Nacional pel Referèndum però no tenen previst, de moment, posicionar-se a favor del sí o el no en el referèndum previst pel Govern sense acord amb l'Estat.

En aquest sentit, i preguntats per la situació dels funcionaris respecte la votació, el membre de la Intersindical-CSC Sergi Perelló ha assegurat que com a sindicat, l'únic que treballa en la protecció d'aquest col·lectiu és la Intersindical -"l'únic que es declara independentista"- i ha insistit que la xarxa no té l'objectiu de "suplantar" la feina que fan els sindicats.

Resposta al bloqueig de l'Estat

Algunes de les accions que es plantegen, a banda de fer assemblees obertes i anar estenent la veu entre els treballadors per sumar-se al sí a la independència, serà i dear una resposta en cas que finalment el referèndum es bloquegi o s'impossibiliti des de l'estat espanyol. Segons han apuntat, encara no treballen en aquest escenari perquè confien que es podrà celebrar, però sí que es vol que la xarxa serveixi com a element de resistència i resposta si es dona aquesta situació.

Silanes ha justificat que "no és cert el mantra que el Procés és de la burgesia" i ha defensat que hi ha una "base" sindicalista "prou àmplia" a favor del dret d'autodeterminació i de la independència. Coneguts entre ells d'altres lluites, ha explicat Silanes, van ajuntar-se per fer un "pas endavant" i aportar el seu granet de sorra per influir en el debat sobre la independència entre els treballadors.