Els fills d'Utrera Molina reivindiquen que es cantés el 'Cara al sol' i s'homenatgés Franco al funeral del seu pare

Ni penediment, ni perdó ni rectificació: orgull. Després que la Junta d'Andalusia demanés investigar el funeral de l'exministre franquista José Utrera Molina a Nerja (Màlaga), on diverses persones van cantar el 'Cara al sol' amb el braç dret enlaire i van cridar proclames a favor de Francisco Franco i a José Antonio Primo de Rivera, els fills de l'home que va signar la sentència de mort de Salvador Puig Antich han reivindicat l'actitud dels assistents en l'acte per acomiadar el seu pare.

"Jo vaig organitzar l'enterrament i el funeral del meu pare. Jo em responsabilitzo de posar al meu pare la seva camisa blava i les cinc fletxes en homenatge a ell i a tots els que com el van treballar amb dignitat per una Espanya unida, gran i lliure", diuen els fills de l'exministre -entre els quals hi ha la dona de l'exministre de Justícia del PP Alberto Ruiz-Gallardón- en una carta dirigida a la Consellera de Cultura de la Junta d'Andalusia, i afegeixen: "Jo em responsabilitzo de convocar familiars, amics i camarades amb o sense camisa blava a acomiadar com fem els cristians i els falangistes amb els nostres éssers estimats. Jo em responsabilitzo que es cantés el Cara al Sol i que se li saludés amb la salutació tradicional de la falange".

"En definitiva jo em responsabilitzo d'homenatjar al meu pare i tot el que ell representa, jo em responsabilitzo d'homenatjar a Francisco Franco i José Antonio Primo de Rivera i a tots els que van donar la seva vida per una Espanya nova i socialment justa. I per descomptat manifest la meva intenció de seguir fent-ho i de defensar els que ho facin", conclou la carta, la qual ha estat enviada pels familiars després que la Guàrdia Civil iniciés una investigació sobre el funeral a instàncies del govern andalús, per comprovar es va infringir la llei de Memòria Democràtica de la Junta.