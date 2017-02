Montilla: "Pensar que amb el '50%+1' i sense participació un referèndum serà vàlid és fer ficció"

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha criticat que el president català, Carles Puigdemont, defensi que la meitat més un dels vots és suficient per validar el resultat d'un referèndum independentista, i ha avisat que "no tindrà aval internacional".

En una entrevista d' Europa Press, Montilla ha sentenciat que el 50%+1 "no és una majoria qualificada" com la que s'exigeix en totes les reformes de gran abast, com la de l' Estatut i la de la llei electoral.

"Cap interlocutor de fora, cap Estat ni ningú de la comunitat internacional avalaria un referèndum així, convocat unilateralment i amb els requisits" que planteja Puigdemont, que també passen per no exigir una participació mínima.

Ha insistit que una "majoria raspada" de la meitat més un no seria reconeguda per cap país o institució ni pels ciutadans de Catalunya, i ha exigit rigor a Puigdemont en plantejar votacions el resultat de les quals se suposa que hauria de ser irreversible.

També veu poc seriós un referèndum sense participació mínima: "És obvi que unes eleccions no deixen de ser legals si la participació és baixa, però pensar que amb el '50%+1' i sense participació serà vàlid en el sentit que algú ho reconeixerà és fer ficció".

"Un és sobirà i independent en la mesura que els altres et reconeixen com a tal i ni Espanya ni Europa ni la comunitat internacional ho reconeixeran", segons el també senador del PSC, que considera que els independentistes disposen de mecanismes legals per forçar una votació, però requereixen d'una majoria en el Congrés i el Senat que no tenen.

Reforma constitucional

Assenyala que tampoc pot aprovar-se amb el '50%+1' la reforma de la Constitució que defensen els socialistes com a via per millorar l'encaix de Catalunya a Espanya, sinó que ha de tenir un ampli consens que garanteixi la seva durabilitat.

Considera que aquesta reforma ha de començar a fer-se aquesta legislatura i que només serà possible "si hi ha una majoria molt qualificada", i afegeix que el PP haurà de sumar-se a aquest projecte perquè ja no té majoria absoluta i està obligat a negociar amb els altres grups.

Montilla creu que una propera Constitució ha de blindar els seus articles medul·lars per evitar que puguin posar-se en dubte pilars bàsics com el territorial, i en aquest sentit ha avisat Puigdemont que ja pot anar plantejant les condicions que vulgui "però el referèndum no es farà: al moment en què ho acordin ho suspendrà el TC".

Precintar escoles

Preguntat per les mesures coercitives que l'Estat podria aplicar per evitar el referèndum, com precintar col·legis electorals, Montilla ha demanat no especular, però ha subratllat que "pensar que Catalunya és sobirana i pot declarar la independència és una mica una ficció".

Confia que no s'arribi a l'extrem de plantejar l'aplicació de l' article 155 de la Constitució per intervenir l' autonomia de la Generalitat, una mesura que hauria d'aprovar el Senat, on ell ocupa un escó.