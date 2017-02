Montoro tempteja el PDECat per tramitar els pressupostos

El govern de Mariano Rajoy multiplica els contactes per intentar aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Després d'haver confirmat les reunions tant amb Ciutadans com amb el PNB i Coalició Canària, amb qui la Moncloa confia de ple a tenir el seu 'sí' per poder començar a tramitar els comptes, aquest setmana ha estat el torn d'oficialitzar les reunions tant amb el PSOE com amb el PDECat. Malgrat el xoc institucional amb la Generalitat, l'executiu espanyol tempteja els nacionalistes catalans per aconseguir el seu 'sí' en la tramitació dels pressupostos. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, es va reunir dimarts amb el diputat i portaveu d'Hisenda del PDECat al Congrés, Ferran Bel, per intentar explorar les possibilitats d'acord. Segons fonts del partit independentista, Montoro es va limitar a parlar del calendari de tramitació i es va comprometre a enviar documentació la setmana que ve. El PDECat assegura que "no hi ha res més a negociar" i que el seu 'no' als pressupostos és molt clar.

Rajoy necessita a la desesperada suports per poder acabar aprovant els pressupostos. Ja dona per segur que el PNB acabarà acceptant la seva oferta i que permetrà sortejar l'esmena a la totalitat que té previst presentar el PSOE. Ara bé, el gran problema és poder vèncer les esmenes parcials, per això busca totes les variables de vot possibles. Fonts de la Moncloa asseguren que els aliats naturals del PP haurien de ser els mateixos que van aprovar el sostre de despesa al desembre i que van donar oxigen a Rajoy per assegurar-se, almenys, un any de legislatura: PSOE, Ciutadans, PNB i Coalició Canària.

La Moncloa somnia el moment que el PDECat torni a abraçar la política del "peix el cove". La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ironitzava dimarts, durant la sessió del control al Senat, sobre els canvis de l'antiga CiU. "Qui els ha vist i qui els veu!", va exclamar, després d'acusar la Generalitat de practicar el "pensament únic" i d'implantar una deriva "radical" a Catalunya de la mà de la CUP.

El PDECat té clar el seu 'no' als comptes, però fonts del partit asseguren que tenen intenció de reunir-se amb Montoro cada vegada que els cridi.

Reunió entre Rajoy i Aitor Esteban

Les negociacions que sí que ja estan ben encarrilades són les del PP amb el PNB. Rajoy s'ha reunit aquest dimecres amb el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, de forma discreta. Si bé l'executiu espanyol ha confirmat la trobada, fonts dels nacionalistes bascos només han assenyalat que s'havien trobat amb un alt càrrec de la Moncloa. Els nacionalistes bascos es debaten entre intentar conjugar el seu discurs en contra de l'Estat i la nova oferta. Tenen previst, però, anunciar la setmana que ve les seves línies vermelles per acceptar la tramitació dels comptes. Esteban ja va avançar que no es tractarà només de temes econòmics sinó també polítics, que podrien incloure l'acostament dels presos.