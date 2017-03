Montull perfila la confessió i no preveu anar més enllà de l'extresorer de Convergència

L'exnúmero dos del Palau de la Música, Jordi Montull, va acotant a cada dia que passa la seva confessió de cara a dimecres vinent per tal de rebaixar la seva condemna per l'espoli del Palau de la Música i el presumpte finançament irregular de Convergència i salvar la filla Gemma. Montull implicarà Convergència però no anirà més enllà de l' extresorer del partit, Daniel Osàcar.

De fet, les acusacions en tenen prou amb què Montull admeti els fets, o el que és el mateix, expliqui que juntament amb l'exresponsable del Palau, Fèlix Millet, van fer d'intermediaris amb Osàcar perquè les donacions de Ferrovial a la institució cultural arribessin al partit com a comissions a canvi d'adjudicacions en obra pública. El fet que Montull impliqués altres càrrecs del partit no li garantiria una rebaixa extra de la condemna, segons fonts judicials consultades per l'ARA, i l'exposaria a la possibilitat que el tribunal optés per demanar que s'investiguessin a banda els fets que se sortissin del cas Palau.

La incògnita de Millet

Una altra cosa és el que decideixi fer Fèlix Millet. L'exresponsable del Palau podria sumar-se al carro de les confessions per no quedar-se sol, segons algunes fonts, tot i que les acusacions en tenen prou amb l'admissió dels fets de Montull i la seva confessió no li garantiria una rebaixa tant gran com la del que va ser la seva mà dreta al Palau.

Tampoc no està clar que la resta d'acusats s'avinguin a l'estratègia de Montull. Figures com ara la de l'exdirectora general del Palau o la dels assessors legals de la institució no estan disposats a admetre determinats delictes, com ara la falsificació documental, segons les mateixes fonts consultades.

Els Montull es desvinculen de tres milions d'euros espoliats

El tribunal que jutja el cas Palau ha admès com a prova un document aportat per la defensa de Jordi i Gemma Montull on es detalla el destí d'una vintena de reintegraments de diners en efectiu d'un compte de Caixa Manresa per valor de 3,2 milions d'euros.

La defensa dels Montull intenta demostrar que no se'ls van quedar ells, sinó que van servir per pagar despeses personals de Millet, com ara compres, viatges o vacances de l'exresponsable del Palau, segons es detalla al quadre al que ha tingut excés l'ARA.